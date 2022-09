Nexi, presentato piano strategico: ricavi ed EBITDA in crescita

Nexi, illustrato piano strategico e obiettivi finanziari in occasione del Capital Markets Day: prevista crescita di ricavi ed EBITDA

In occasione del Capital Markets Day, Nexi ha presentato il proprio piano strategico e gli obiettivi finanziari a medio e lungo termine. Dall’IPO del 2019 a oggi, il Gruppo Nexi si è evoluto, passando da maggiore player italiano a PayTech leader in Europa. L'azienda è cresciuta, ha esteso la propria operatività in oltre 25 Paesi e ha rafforzato e ampliato le proprie competenze, rendendo il business più diversificato e resiliente.

"Nexi occupa una posizione privilegiata nei mercati europei in cui opera. Le nostre solide competenze a livello locale e la vicinanza alla clientela, unite a una scala e a un'efficienza leader sul mercato, costituiscono per noi dei vantaggi competitivi fondamentali. Ritengo che questi vantaggi ci abbiano ben posizionato per poter continuare a sostenere in futuro la crescita, la redditività e il valore per gli azionisti. Le competenze e il talento best in class delle nostre persone rappresentano un'ulteriore leva strategica per la crescita attraverso un'offerta differenziata e innovativa di prodotti e servizi. Continueremo a investire in tecnologia e innovazione confidando fortemente nell'evoluzione futura del nostro settore", ha dichiarato Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato del Gruppo Nexi.

La strategia per la futura crescita di Nexi si articola su tre linee strategiche per la creazione di valore: differenziazione, attraverso scala e vicinanza al mercato di riferimento e alla clientela; crescita accelerata e mirata nei settori delle PMI, dell'eCommerce e dell'Advanced Digital Issuing grazie a prodotti di qualità e a una solida strategia commerciale; realizzazione di forti sinergie e di una continua leva operativa. Questi driver strategici si basano sui tre pilastri centrali nelle attività del Gruppo: eccellenti competenze tecnologiche (che garantiscono agilità ed efficienza nell'innovazione), un team integrato di talenti con una profonda competenza nel settore PayTech, primato in ambito ESG, al fine di rendere i pagamenti digitali un motore per il progresso.

Per quanto riguarda in modo specifico l'ESG, Nexi punta a realizzare la propria ambition attraverso il sostegno alla digitalizzazione delle microimprese, delle PMI e della Pubblica Amministrazione , anche grazie a un portafoglio di prodotti digitali innovativi. Inoltre, porta avanti l'impegno nella lotta al cambiamento climatico attraverso l'obiettivo Net Zero nel 2040 (diventando già Climate Neutral a partire dal 2022) e l'accelerazione nei comportamenti di consumo più rispettosi dell'ambiente anche lungo tutta la catena di approvvigionamento. Un ulteriore investimento è rappresentato dal coinvolgimento delle persone e dall'aggiornamento continuo delle loro competenze, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere e delle minoranze e promuovendo una cultura inclusiva con una governance d'eccellenza. La strategia sarà implementata in modo differenziato nelle varie aree di business del Gruppo.

Winning in Merchant Solutions

Per rispondere alle esigenze del mercato a livello locale e alle necessità degli esercenti, in uno scenario europeo frammentato, la strategia di Nexi è pensata su misura per le PMI, i Large&Key Accounts e l'eCommerce, relativamente al segmento delle PMI, la strategia si fonderà su tre pilastri che mirano a rafforzare la leadership europea del Gruppo attraverso soluzioni flessibili one-stop-shop modulari, specifiche per segmento e geografia, l'integrazione payments-software in partnership con gli ISV (Independent Software Vendors) e investimenti nella distribuzione locale diretta e indiretta. La strategia sarà inoltre differenziata per mercato in base all’attuale posizionamento.

La maggioranza dei ricavi nel segmento LAKA in Europa è invece costituita da esercenti locali by nature e da mercati verticali in cui Nexi è già ben consolidata e la sua futura crescita si concentrerà sulle medie e grandi imprese nazionali e internazionali. La strategia di Nexi è volta a conquistare la leadership in tale segmento attraverso soluzioni omni-acceptance e omni-collection ad alto tasso di conversione, con piena integrazione locale, front-end locali con un livello di integrazione paneuropeo e sinergie cross-selling con i segmenti PMI e LAKA attraverso ulteriori investimenti nel go-to-market e nel supporto locale.

Winning in Issuing Solutions

La strategia di Nexi nell’Issuing è stata elaborata per servire al meglio una realtà bancaria europea frammentata, dominata da banche locali e regionali e dai circuiti locali. In questa area, Nexi farà leva sulle proprie esclusive competenze nell’Advanced Digital Issuing che spaziano da innovative piattaforme di digital processing all’offerta di prodotti Payments-as-a-Service chiavi in mano unici nel loro genere.

La ambition del Gruppo, in relazione all’acquisizione di nuovi clienti in Europa, comprende nuovi clienti bancari per i servizi di digital processing, sfruttando una piattaforma tecnologica di qualità superiore in grado di fornire un alto livello dei servizi con un'elevata agilità digitale e imprese, FinTech e banche medio-piccole attraverso l'offerta Payments-as-a-Service. In relazione alla crescita del valore della base clienti, la strategia del Gruppo prevede l'upselling dell’offerta dei VAS digitali per i clienti esistenti e l’upgrade di imprese, FinTech e banche medio-piccole verso l’offerta Payments-as-a-Service.

Outlook finanziario

Nell'arco del piano, Nexi prevede di aumentare la crescita organica dei ricavi con ulteriore leva operativa, ottenendo così una forte generazione di cassa e un excess of cash strategico, quale ulteriore opportunità di creazione di valore per gli azionisti. Oggi Nexi annuncia i seguenti target su base organica 1 , approvati dal CdA presieduto da Michaela Castelli: ricavi netti, ~+9% CAGR nel periodo 2021-2025; EBITDA, ~+14% CAGR nel periodo 2021-2025, EBITDA margin atteso in crescita di ~+900 punti base entro il 2025; excess cash generation 2, ~€2,8 miliardi nel periodo 2023-2025; leva finanziaria netta, 1,0x – 1,5x Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA atteso al 2025; utile per azione normalizzato 3, ~+20% CAGR nel periodo 2021-2025.

L’excess cash previsto pari a circa €2,8 miliardi nel periodo 2023-2025 consentirà a Nexi di avere la flessibilità necessaria per esplorare una serie di opportunità value accretive per tutti gli azionisti, il cui impatto positivo non è riflesso nell’outlook finanziario presentato oggi. In base alle opportunità e al contesto di mercato, il Gruppo valuterà se ridurre il debito, perseguire opportunità di M&A strategiche o se restituire il capitale agli azionisti attraverso operazioni di buyback o dividendi. L’utilizzo strategico di tale excess cash generato sarà dettato dalla creazione di valore per tutti i nostri azionisti.