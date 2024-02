Nexi selezionata dal MIMIT per celebrare il Made in Italy

Nexi scelta dal MIMIT per celebrare il Made in Italy: il brand sarà esposto alla mostra 'IDENTITALIA, The Iconic Italian Brands'

Nexi è stata scelta dal MIMIT per celebrare, in occasione del 140° Anniversario dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, i brand italiani che hanno, ciascuno nel proprio settore di appartenenza, esportato in tutto il mondo l’eccellenza italiana. Si conferma così la forza di un marchio giovane che in pochi anni ha dato vita ad un leader internazionale nel suo settore. Nexi è, infatti, nata nel 2017 dalla fusione tra due storiche aziende italiane, ICBPI e CartaSi, per poi diventare, grazie all’incorporazione di SIA e della danese Nets nel 2020, leader nel mercato europeo dei pagamenti digitali.

“Siamo fieri di celebrare l’Italia e di essere motivo di orgoglio nazionale, perché è dall’Italia che è partito il nostro percorso per diventare la PayTech europea che siamo oggi. Per noi è anche una grande responsabilità perché testimonia il ruolo strategico dei pagamenti digitali, come motore per il progresso digitale del nostro Paese. Essere rappresentati qui, conferma la nostra leadership in termini di innovazione, sicurezza e affidabilità, al servizio delle piccole e medie imprese, dei consumatori e delle banche italiane. Per noi è il risultato di un bellissimo lavoro di squadra di un’azienda nata solo pochi anni fa”, ha commentato Erika Fattori, Group Brand & Communication Director di Nexi. La mostra “IDENTITALIA, The Iconic Italian Brands”, inaugurata questa mattina a Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, rimarrà aperta fino al 6 aprile.