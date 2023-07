Nexi, siglata partnership strategica con Shopware

Nexi, firmato accordo con Shopware: la partnership consentirà di migliorare le capacità di incasso online per i commercianti B2B

Nexi, la PayTech europea, e Shopware, la principale piattaforma open source per l’eCommerce a livello globale, ampliano la propria collaborazione e siglano una Partnership Platinum a livello europeo. In base all’accordo, Nexi potrà soddisfare al meglio le esigenze dei commercianti B2B e di mercati verticali specifici come Pharma, Retail e Furniture, aiutandoli a cogliere nuove opportunità di business. La partnership, inoltre, abilita una suite omni-commerce.

L’intesa con Shopware è per Nexi un ulteriore investimento in partnership strategiche con le più grandi piattaforme di e-commerce finalizzate a guidare l’evoluzione dei pagamenti digitali in Europa, in linea con la mission della PayTech di accelerare la transizione verso un'Europa senza contanti. Per Shopware l’accordo con Nexi rappresenta un consolidamento del proprio posizionamento nella regione DACH, oltre a un’espansione in Italia e nel Sud Europa.

“Siamo lieti di collaborare con Shopware, leader riconosciuto nell'innovazione, con forti competenze nell'e-commerce B2B. Da una posizione forte in Germania, Shopware si sta rapidamente espandendo in tutta Europa e le nostre competenze nel mondo dei pagamenti, unite alla nostra forte presenza territoriale, aiuteranno Shopware a espandere ulteriormente la propria attività e a sfruttare un'ampia offerta di metodi di pagamento locali”, ha dichiarato Omar Haque, Head of Group E-commerce di Nexi.

L'integrazione dei gateway Nexi con le soluzioni Shopware crea vantaggi reciproci per entrambi i partner, consentendo un'integrazione di sistema più fluida e arricchendo un processo di attivazione più rapido e senza interruzioni per i commercianti. “Shopware è fortemente impegnata nel dare una scossa al settore dell'eCommerce. Il nostro obiettivo principale è sviluppare soluzioni all'avanguardia per i nostri clienti, fornendo alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per eccellere nel frenetico mondo dell'e-commerce. Il commercio B2B ha acquisito un'enorme importanza per noi negli ultimi anni e la nostra partnership con Nexi ci consente di fornire una soluzione ancora più attraente per i commercianti B2B", ha commentato Stefan Hamann, co-CEO di Shopware.