Novartis: introdotto il congedo retribuito all'80% per i neogenitori

Novartis: siglato Accordo Integrativo e introdotto il congedo retribuito all'80% per i neogenitori

Novartis, azienda di spicco nel settore farmaceutico, si impegna nuovamente a promuovere il benessere dei suoi dipendenti, focalizzandosi su aspetti prioritari come la previdenza, la salute, la genitorialità e la conciliazione tra vita privata e lavoro. Per i nuovi genitori impiegati in azienda, viene istituito un congedo parentale facoltativo con un sostegno finanziario aggiuntivo che garantisce fino all'80% dello stipendio per sei mesi, superando i requisiti minimi previsti dalla legge. Questa iniziativa è volta a generare valore e a produrre un impatto positivo sulle persone e sulla comunità in cui l'azienda opera, facilitando così la cura dei figli e sostenendo attivamente la genitorialità.

L'Accordo Integrativo, recentemente siglato con il supporto delle organizzazioni sindacali e di Assolombarda, introduce altre importanti migliorie nel campo del welfare. Questo comprende un potenziamento del sostegno sia per la previdenza integrativa che per l'assistenza sanitaria, sia per i dipendenti stessi che per i loro familiari. Al fine di promuovere una gestione responsabile del lavoro e una migliore armonizzazione tra vita personale e professionale, l'Accordo riafferma il modello di smart working che prevede un equilibrio tra lavoro in ufficio e lavoro da remoto.

A questa iniziativa si aggiunge anche un contributo per il rimborso delle spese relative agli abbonamenti ai mezzi pubblici, promuovendo così una mobilità più sostenibile. Queste novità si aggiungono agli interventi già in atto a sostegno della parità di genere come, ad esempio, la raggiunta equità salariale e il riconoscimento di 20 settimane retribuite pienamente in caso di nascita di un figlio anche per i neo-papà.

“Oggi la società è in continuo cambiamento e mutano anche i bisogni e le sfide con cui tutti noi siamo costretti a fare i conti, in un complesso equilibrio tra vita professionale e lavorativa. Come azienda condividiamo quindi con piacere le novità introdotte nell’accordo raggiunto con i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali territoriali. Si tratta di passi avanti significativi che mettono al centro le nostre persone e creano le condizioni per migliorare il loro benessere. Un impegno in costante evoluzione che, insieme al partner sindacale, ci permette di reimmaginare il modo in cui lavoriamo e di creare valore per la società in cui operiamo e viviamo”, ha commentato Andrei Ghindaoanu, People & Organisation Head di Novartis Italia.