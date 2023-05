Novi Sad Fair, Intesa Sanpaolo rafforza la collaborazione tra Italia e Serbia

Novi Sad International Agricultural Fair, Rottigni: "Intesa Sanpaolo mette a disposizione di Istituzioni e imprese serbe e italiane risorse per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi"

Marco Rottigni, Responsabile della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, è intervenuto oggi all’inaugurazione della Novi Sad International Agricultural Fair, la più importante fiera agricola dell’Europa sud-orientale, alla presenza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del Ministro dell’agricoltura Jelena Tanaskovic e di altre autorità italiane e serbe.

“L’Italia è il 2° Paese in UE per incidenza dell’agrifood sul PIL (ca 4%) e un export agroalimentare nel suo complesso che, dopo il record del 2021 (oltre 50 miliardi di euro di esportazioni), segna nel 2022 una crescita tendenziale del +15,3%. Per quanto riguarda la Serbia il contributo del settore agricolo ammonta al 6,3% del PIL, quota che sale al 9% se consideriamo l’intero agrifood e dà occupazione a circa un sesto della forza lavoro complessiva. Va poi rilevata un’intonazione fortemente positiva dell’export agroalimentare, in crescita nel 2022 di oltre il 20% . Nel campo dell’agri-tech e dell’esportazione di macchinari agricoli, un settore in cui siamo il secondo fornitore della Serbia, l’export italiano nel 2022 è cresciuto del 26,6% rispetto al 2021, come recentemente sottolineato anche dall’Ambasciatore Luca Gori”.

“Il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle Istituzioni e delle imprese serbe e italiane risorse economiche e professionali per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi, con particolare attenzione all’agri-business e allo sviluppo di una filiera agricola euro-mediterranea all’insegna dell’eccellenza”.