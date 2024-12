Octopus Energy, un 2024 di crescita record: raggiunti 300.000 clienti in Italia

Octopus Energy supera i 300.000 clienti: si chiude un 2024 di successi per spingere la transizione energetica in Italia

Octopus Energy, la compagnia energetica impegnata a rendere l’energia pulita accessibile grazie alla tecnologia, ha raggiunto un importante traguardo, con 300.000 clienti in Italia, un risultato che segna un triplicamento delle utenze rispetto all’inizio dell’anno e che è stato conseguito in meno di tre anni dal lancio nel Paese.

Questo costante aumento del numero di clienti riflette il solido percorso di crescita della compagnia, che conclude il 2024 con un team italiano raddoppiato (+101%) rispetto allo scorso dicembre e con un fatturato previsto in aumento di cinque volte. Nel corso dell'anno, Octopus Energy ha anche ricevuto importanti riconoscimenti, concluso alleanze strategiche e lanciato nuovi programmi, sempre con l’obiettivo di offrire un servizio sempre migliore ai propri clienti.

La compagnia si distingue per il suo modello operativo tecnologico, che consente di mantenere tariffe sostenibili e garantire un servizio clienti eccellente, come confermato dal punteggio medio di 4.9/5 su TrustPilot, nonostante il ritmo di crescita accelerato. Questo impegno è stato premiato con il riconoscimento “Eletto Prodotto dell'Anno 2024” per la tariffa Octopus Fissa 12M, oltre al sigillo di qualità di Altroconsumo, che ha inserito Octopus Energy tra i migliori provider di luce e gas. Inoltre, la compagnia è stata inclusa nella top 20 della classifica “Campioni della Crescita 2025” stilata da La Repubblica Affari & Finanza e dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Grazie alla combinazione di trasparenza nelle tariffe e all’uso della tecnologia, Octopus Energy si è rapidamente affermata come uno degli attori principali nella transizione energetica italiana, supportando prodotti e iniziative che promuovono la decarbonizzazione e favoriscono la sostenibilità. Recentemente, la compagnia ha lanciato in Italia gli “Energy Break”, eventi che incentivano i clienti a spostare i consumi al di fuori delle fasce di picco, ottenendo una risposta positiva con oltre 25.000 partecipanti e un risparmio energetico complessivo di 8 MWh.

Nel corso dell'anno, Octopus ha anche triplicato il numero di utenze per la fornitura di energia rinnovabile e ha aggiunto la fornitura di gas nella sua offerta. Inoltre, attraverso Octopus Generation, la compagnia ha investito nella startup Coralsun per lo sviluppo di 150 MW di nuovi impianti fotovoltaici in Italia. In ambito di mobilità elettrica, la piattaforma di ricarica pubblica Electroverse, lanciata in Italia poco più di un anno fa, consente ai clienti di accedere a oltre 45.000 punti di ricarica, coprendo più del 90% delle colonnine italiane.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, ha dichiarato: “Raggiungere i 300.000 clienti in meno di tre anni è un risultato incredibile. Ciò che rende questo traguardo speciale è che, pur crescendo rapidamente, siamo riusciti a mantenere un servizio eccezionale e a costruire un rapporto diverso con i nostri clienti. Questo successo è frutto del nostro team, che lavora ogni giorno per semplificare la vita degli italiani. Con i nostri clienti abbiamo condiviso momenti importanti, come l’OctoTour della scorsa estate, dove ci hanno accolto con grande affetto. Questo è il nostro traguardo più importante: dare il nostro tempo per la loro serenità”.

Valentina Villa, Marketing Director di Octopus Energy in Italia, ha aggiunto: “La nostra crescita continua è il riflesso di una strategia di marketing che punta sulla semplicità e sulla funzionalità. Privilegiamo canali digitali selezionati e gestiamo ogni progetto internamente, evitando burocrazia e rispondendo velocemente alle necessità dei nostri clienti. La chiarezza nella comunicazione è la chiave del nostro successo e i risultati ottenuti ci confermano che siamo sulla strada giusta”.