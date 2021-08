Onbeauty by Cosmoprof Worldwide, professionisti dell’estetica dal mondo

Formazione professionale, innovazione e qualità saranno i valori al centro di OnBeauty by Cosmoprof

Worldwide Bologna, il primo evento in presenza per l’industria cosmetica organizzato da BolognaFiere

Cosmoprof a Bologna. Dal 9 al 13 settembre, aziende e operatori potranno riallacciare relazioni commerciali, analizzare le trasformazioni che il settore sta affrontando e scoprire nuovi prodotti e servizi. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna è una prima occasione di incontro con key player internazionali, in attesa di riprendere le attività commerciali a livello globale nel 2022.

Ad oggi, sono 14 i paesi rappresentati dagli espositori confermati: Croazia, Germania, Israele, Italia, Lettonia, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera e Ucraina.

LA MANIFESTAZIONE

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà tutti i comparti dell’industria, proponendo un format espositivo più essenziale. La suddivisione di ingressi e aree espositive tra supply chain, canale retail e grande distribuzione/largo consumo da un lato e prodotto professionale dall’altro permetterà di ottimizzare le sinergie di business tra i segmenti produttivi più complementari, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal protocollo nazionale.

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre saranno presenti i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori dimaterie prime, di tecnologie per il processo e disoluzioni per il confezionamento, interessati a valutare anche sinergie con il canale retail e brand di prodotto finito. Nelle stesse giornate, il comparto retail sarà rappresentato dai i brand più attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla commistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al consumatore. Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all’interno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a domenica 12 settembre.

Le giornate dedicate al canale professionale saranno sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre: il meglio delle aziende di prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail esporrà nel padiglione 21, mentre nel padiglione 22 saranno presenti gli espositori per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.

Per il comparto dell’estetica applicata e della ricostruzione unghie, la manifestazione sarà l’occasione per analizzare le ricadute della pandemia. La disinformazione sulla professionalità e la sicurezza dei centri estetici ha causato la chiusura forzata dei saloni durante il lockdown, con gravi danni all’intero indotto. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna sarà quindi l’occasione per aziende, operatori e associazioni di ritrovarsi, capire come si è giunti alla mancanza di rappresentanza che la pandemia ha evidenziato, e come è possibile oggi unire le forze per ritrovare la fiducia del consumatore.

Le sinergie con il comparto medico-scientifico saranno fondamentali per rivalutare la professionalità dell’estetista. La concomitanza di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBITION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, faciliterà il confronto e la collaborazione.

“La concomitanza delle tre manifestazioni è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l’altro oggi non ha più significato”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento.”

“Il settore dell’estetica professionale – commenta Babila Spagnolo, presidente Gruppo Cosmetici per l’Estetica di Cosmetica Italia –, come tutti sappiamo, è stato fortemente colpito dagli effetti della pandemia, con lunghi periodi di chiusure e limitazioni. Un appuntamento come OnBeauty, sinonimo di ripresa e rilancio delle attività, è un segnale di grande positività, che dobbiamo accogliere e far fruttare al meglio. Lo faremo rinnovando le collaborazioni e le sinergie che da anni ci permettono di mantenere alti gli standard di eccellenza che contraddistinguono il nostro settore e che, nei momenti più difficili, si sono riconfermate indispensabili. Proprio insieme a Cosmoprof e ai principali attori del comparto dell’estetica, durante l’emergenza, abbiamo avviato un tavolo tecnico per supportare i professionisti del nostro canale. Un lavoro che proseguiremo, in una nuova stagione simbolicamente inaugurata da OnBeauty, con un’inedita energia: quella della ripartenza”.