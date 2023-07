Oniro Group acquisisce il controllo di Baleri Italia da AVM Gestioni

Oniro Group,

eccellenza dell’arredo di lusso italiano, annuncia l’ingresso in Baleri Italia, marchio icona del design del XX secolo

Oniro Group, eccellenza dell’arredo di lusso italiano, annuncia l’ingresso, attraverso un aumento di capitale riservato, in Baleri Italia, marchio icona del design del XX secolo. Per effetto di questa operazione, Oniro andrà a detenere il 51% di Baleri con la restante quota, pari al 49%, che resta in capo ad AVM Gestioni SGR, Gestore EuVECA Società Benefit e già proprietario del marchio, che ha scelto Oniro Group come partner strategico per la prosecuzione del percorso di crescita e valorizzazione del brand.

L’operazione sottolinea il ruolo chiave del Gruppo Oniro come co-investitore al fianco di AVM Gestioni SGR e conferma la significativa scelta del fondo di coinvolgere Oniro Group nella sua strategia di espansione nel mercato del design. Una testimonianza della fiducia e dell'investimento che AVM ha posto nel Gruppo, riconoscendo le sue competenze e il suo potenziale di crescita nel settore del design.

Giovanna Dossena, CEO di AVM Gestioni SGR, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere il Gruppo Oniro come nostro partner strategico e industriale. La loro conoscenza approfondita del settore del design e la visione innovativa ci hanno convinto a coinvolgerli in questo investimento. Siamo certi che, insieme, riusciremo a rilanciare il brand Baleri Italia, mantenendo la qualità e l'eccellenza per cui è noto".

Moreno Brambilla, Presidente e Amministratore Delegato di Oniro Group, commenta: “Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida, naturale evoluzione di una strategia di Gruppo che ha tra gli obiettivi la volontà di sperimentare nuovi approcci al mondo del business. Tra questi, investire nel rilancio di marchi legati al mondo dell’arredo, e non solo. Nel caso di Baleri Italia, l’esperienza pluridecennale e le competenze acquisite da Oniro Group rappresentano un capitale da mettere al servizio del brand, che abbiamo scelto per la forte eredità e il potenziale ancora inesplorato”.

La partnership tra Oniro Group e AVM Gestioni SGR suggella il nuovo corso di crescita e sviluppo di Baleri Italia, che si pone l’obiettivo di portare il brand verso una nuova era di successo e riconoscimento nel mercato del design. L’operazione è stata seguita dal punto di vista legale dallo studio Pedersoli (nella persona dell'Avv. Luca Saraceni) e dallo studio BonelliErede (nella persona dell’Avv. Augusto Praloran) mentre il team che ha ideato e seguito l’operazione lato AVM è composto da Giovanna Dossena, Carlo Piccinini e Lorenzo Snaidero, già A.D. di Baleri Italia.