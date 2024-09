Open Fiber, approvato il Piano di Sostenibilità 2024

Open Fiber: al centro del Piano di Sostenibilità 2024 value chain sostenibile, valore al territorio, circolarità, innovazione e sviluppo

Open Fiber annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Sostenibilità 2024. Il Piano mette in atto la strategia di sostenibilità integrando l'impegno ESG nel business aziendale e rispondendo alle sfide ambientali e ai bisogni sociali attuali e futuri.

Il Piano interviene nell’ambito dei pilastri di sostenibilità di Open Fiber: dalla lotta al cambiamento climatico, alla Tutela e sviluppo del capitale umano, ai temi di Diversity, Equity & Inclusion, ai sistemi di Governance e alla comunicazione responsabile.

Paolo Ciocca, Presidente di Open Fiber, ha commentato: “Per la prima volta tutte le azioni di Open Fiber nel campo della sostenibilità sono state dettagliate in un Piano organico che delinea obiettivi e tempistiche per la loro realizzazione. La sostenibilità per Open Fiber non è un’opzione, è un presupposto, perché favorisce lo sviluppo digitale del Paese insieme a quello ambientale, economico e sociale attraverso la diffusione della fibra ottica".

In merito alla Lotta al cambiamento climatico, le azioni di sostenibilità essenziale puntano ad accrescere l’utilizzo efficiente dell’energia e a implementare la strategia di decarbonizzazione. Nel campo della Tutela e sviluppo del capitale umano, Open Fiber si impegna a promuovere l'employability, a creare un’organizzazione digital & data driven, a sviluppare la leadership diffusa e a rafforzare i presidi a tutela della sicurezza sul lavoro. All’interno del pilastro di sostenibilità Diversity, Equity & Inclusion, gli obiettivi sono il rafforzamento dei valori DE&I in azienda e la promozione della DE&I lungo la filiera.

Nell’ambito dei sistemi di governance, il Piano di Sostenibilità prevede azioni di miglioramento dei livelli di sicurezza in ambito di cybersecurity e continuità del servizio, oltre alla valutazione delle performance tramite rating di sostenibilità e al rafforzamento delle pratiche anti corruttive. Per quanto riguarda la comunicazione responsabile, il Piano punta a creare tavoli di confronto con i decision maker e aumentare la brand awareness anche verso gli utenti finali.

All’interno di questo quadro di sostenibilità essenziale, Open Fiber ha incluso nel Piano tutta una serie di azioni distintive che possono contraddistinguere l’azienda nella conduzione di un business sostenibile. Per la sostenibilità della catena del valore si punta a guidare la crescita della catena di fornitura su temi ESG e a orientare i processi di logistica verso modelli a ridotto impatto.

Le azioni di sostenibilità distintiva per dare “Valore al territorio” puntano ad affiancare le PMI italiane nella sfida al digitale, supportare la crescita delle comunità locali in ottica win-win e contribuire ad uno sviluppo data-driven del Sistema Paese. Tra gli altri obiettivi distintivi: aumentare la circolarità dell’infrastruttura e puntare su innovazione e sviluppo promuovendo partnership strategiche e aderendo a programmi di ricerca e sviluppo.