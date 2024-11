Open Fiber, avviata l'installazione della fibra ottica a Gioiosa Marea

Open Fiber, Gioiosa Marea (Messina): al via i cantieri di Open Fiber nell’ambito del "Piano Italia 1 Giga"

A Gioiosa Marea, in provincia di Messina, sono stati avviati i cantieri di Open Fiber nell’ambito del "Piano Italia 1 Giga". Questo progetto è parte integrante della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, un’iniziativa pubblica sostenuta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, finanziata tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e realizzata da Infratel Italia. La copertura finanziaria dell’intervento è garantita per il 70% da fondi pubblici, mentre il restante 30% è investito direttamente da Open Fiber. Il progetto si concentra su aree prive di reti capaci di garantire velocità di download di almeno 300 megabit al secondo.

A Gioiosa Marea saranno collegati circa 1.000 edifici grazie a una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), che garantirà una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e si estenderà per oltre 41 chilometri. L’intervento sfrutterà infrastrutture già esistenti per ridurre al minimo i disagi alla comunità. Come in altri cantieri di Open Fiber, saranno utilizzate metodologie innovative e a basso impatto ambientale, tra cui la minitrincea: uno scavo di 10 cm di larghezza e tra i 35 e i 50 cm di profondità, riempito contestualmente alla posa dei cavi con una malta cementizia rosa. Dopo circa 30 giorni per l’assestamento, si procederà al ripristino definitivo con la scarifica e la posa dell’asfalto a caldo. Tutte le fasi di ripristino, temporaneo e definitivo, sono coordinate con gli uffici comunali. In alcune condizioni, Open Fiber applicherà la microtrincea, una tecnica che consente scavi più ridotti, di 2,5 cm di larghezza e fino a 30 cm di profondità.

“Questo intervento rappresenta un importante passo avanti per Gioiosa Marea", ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia, "poiché migliorerà i servizi digitali per i cittadini e contribuirà a una migliore qualità della vita. Una connessione veloce e affidabile è ormai essenziale per vari aspetti della quotidianità, dall’istruzione e dal lavoro all’accesso ai servizi essenziali e alla partecipazione sociale. Ringraziamo Open Fiber e tutti i soggetti coinvolti per il loro impegno e collaborazione, che rendono possibile un futuro più accessibile e connesso per tutti noi”.

Claudio Imperiale, field manager di Open Fiber, ha aggiunto: “Il nostro impegno per la digitalizzazione della Sicilia prosegue, dotando le comunità locali di una rete in fibra ottica ad alta velocità che offrirà una connessione stabile e performante per molteplici attività e per l’erogazione dei servizi online. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’infrastruttura FTTH collegherà quasi mille civici e circa 1.900 unità immobiliari, rendendo Gioiosa Marea una realtà digitale sempre più avanzata”.

Open Fiber, con la sua rete FTTH, ha reso disponibili in Italia circa 14 milioni di unità immobiliari e si conferma come il principale operatore nazionale nelle connessioni in fibra ottica fino a casa, oltre a essere uno dei leader a livello europeo. Ad oggi, la connettività ultraveloce di Open Fiber è disponibile in 240 città medio-grandi e in circa 5.000 piccoli comuni.