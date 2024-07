Open Fiber: avviati i lavori del "Piano Italia 1 Giga" a Gatteo

Open Fiber, Gatteo: al via i cantieri finanziati dal PNRR nell'ambito "Piano Italia 1 Giga"

Open Fiber annuncia l'inizio i lavori per attuare il "Piano Italia 1 Giga" a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena. Il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber.

L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune verranno connessi oltre 530 civici attraverso un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, si svilupperà per oltre 20 chilometri, con circa il 67% di essa che verrà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

“Ultraveloce, innovativa e sostenibile: sono le parole chiave dell’infrastruttura che Open Fiber sta realizzando a Gatteo. I cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione potranno usufruire di una rete FTTH (Fiber To The Home) in grado di far accedere ai servizi di ultima generazione come: telemedicina, smart working, streaming HD, ‘Internet of Things’, monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica e non solo", dichiara Francesca Cherchi, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna.

Con circa 13,6 milioni di unità immobiliari in vendibilità, Open Fiber è il principale operatore italiano nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 4.800 piccoli comuni.

“Grazie al progetto ‘Piano Italia 1 Giga’ anche il territorio di Gatteo potrà contare su una rete veloce ed affidabile", commenta Roberto Pari, Sindaco di Gatteo, "che consentirà di avere accesso a servizi digitali di ultima generazione, un’infrastruttura di cui potranno godere i cittadini e non solo: saranno accessibili in modo più veloce ed efficace anche servizi di pubblica utilità”.