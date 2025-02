Open Fiber, la fibra ottica FTTH arriva nel piccolo borgo di Gangi in Sicilia

Open Fiber, incluso il borgo di Gangi nel Piano Italia a 1 Giga: collegamento di 921 civici con connessione ultraveloce

Il piccolo borgo di Gangi, insignito del titolo di "Borgo più bello d’Italia", fa un grande passo verso il futuro digitale. Grazie al progetto promosso da Open Fiber nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga, sono iniziati i lavori per il cablaggio in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), che collegheranno 921 civici, garantendo una connessione ultraveloce a 1 Gbps. Un’infrastruttura strategica che cambierà la vita di cittadini, imprese e istituzioni, aprendo nuove opportunità per l’innovazione digitale, la didattica e l’economia locale.

Il progetto, cofinanziato al 70% dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il restante 30% da Open Fiber, prevede la connessione di 1.850 unità immobiliari, tra cui abitazioni private, attività commerciali e istituzioni pubbliche. Tra gli edifici che beneficeranno della nuova rete figurano l’Istituto Comprensivo ‘Polizzano’, l’Istituto Scolastico Superiore “Salerno”, la casa di riposo ‘Villa San Michele’, la sede dell’Avis e la Stazione dei Carabinieri.

“La connettività in fibra ottica rappresenta un volano di crescita per il nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello. “Questi investimenti ci permetteranno di estendere la copertura della banda ultralarga nelle aree ancora scoperte, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rendendo il nostro borgo sempre più attrattivo per aziende e investitori”.

L’arrivo della fibra FTTH permetterà ai residenti di accedere a internet con una velocità superiore a 1 Gbps, semplificando l’accesso ai servizi digitali, migliorando la produttività delle imprese locali e facilitando lo smart working. Ma il progetto non è solo un passo avanti in termini di innovazione: Open Fiber ha dichiarato di voler minimizzare l’impatto ambientale riutilizzando infrastrutture esistenti e adottando tecnologie di scavo a basso impatto. Inoltre, la fibra ottica consuma meno energia rispetto alle reti tradizionali, contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂.

Importante il ruolo cruciale della digitalizzazione nella valorizzazione dei borghi italiani. Con circa 9 milioni di visitatori annui e un impatto economico di oltre 5 miliardi di euro, i piccoli centri storici possono trarre enorme beneficio da una connessione stabile e veloce. Il rapporto sottolinea come il miglioramento delle infrastrutture digitali possa frenare il fenomeno dello spopolamento, offrendo opportunità lavorative e incentivando il lavoro da remoto. In quest’ottica, Gangi si posiziona tra i borghi più virtuosi del Sud Italia nel processo di transizione digitale, grazie all’impegno di Open Fiber, che sta portando avanti il progetto in 3.881 comuni di 9 regioni italiane.

Davide Naccari, Field Manager di Open Fiber, ha sottolineato: “L’espansione della fibra ottica in Sicilia è una priorità per noi. I lavori su Gangi sono un esempio concreto del nostro impegno per ridurre il digital divide e creare nuove opportunità per cittadini e imprese”.

L’iniziativa di Open Fiber non è solo un investimento tecnologico, ma una visione a lungo termine per il rilancio del territorio. Il borgo di Gangi, già rinomato per il suo patrimonio storico e paesaggistico, si avvia così a diventare anche un modello di innovazione digitale. Grazie a questa infrastruttura, il borgo più bello d’Italia è pronto a entrare nel futuro, connettendo storia e tecnologia per una comunità sempre più smart.