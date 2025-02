Open Fiber porta la fibra ottica a Monte San Biagio: addio al rame con il programma “100% Fibra Vera”

Dismissione delle reti in rame, a Monte San Biagio al via l’iniziativa “100% fibra vera” di Open Fiber

Monte San Biagio entra nel futuro della connettività grazie alla nuova rete in fibra ottica realizzata da Open Fiber, posizionandosi tra i primi comuni in Italia ad abbandonare il rame per adottare un’infrastruttura di ultima generazione. Il borgo laziale rientra infatti tra le cinque località selezionate per il programma “100% Fibra Vera”, iniziativa che punta a promuovere la transizione verso la fibra ottica pura e a eliminare progressivamente le obsolete reti in rame.

Grazie a questo intervento, 2.442 abitazioni, imprese, uffici pubblici e scuole di Monte San Biagio possono ora beneficiare di connessioni ultraveloci. La nuova infrastruttura è stata costruita con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che garantisce velocità superiori a 1 Gigabit al secondo, assicurando prestazioni elevate e stabilità di connessione. I cittadini possono già verificare la copertura della rete sul sito di Open Fiber e scegliere un operatore partner per attivare il servizio.

L’operazione è stata realizzata senza costi a carico del Comune, grazie a finanziamenti regionali ed europei nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Lazio. L’obiettivo è favorire la digitalizzazione del territorio e migliorare la competitività locale, attraverso un’infrastruttura moderna e performante.

Monte San Biagio è stato individuato come comune pilota per l’implementazione estesa della nuova rete, un riconoscimento che premia l’apertura dell’amministrazione locale verso l’innovazione tecnologica. Il progetto prevede una stretta collaborazione tra il Comune e Open Fiber, riducendo al minimo i tempi di attivazione per gli utenti e agevolando il passaggio dalle vecchie infrastrutture in rame alle nuove reti in fibra.

Il Sindaco di Monte San Biagio, Federico Carnevale, ha sottolineato l’importanza di questa trasformazione per la comunità: "L’adesione di Monte San Biagio al progetto “100% Fibra Vera” segna un passaggio fondamentale per la modernizzazione del nostro territorio e per il futuro della nostra comunità. Siamo orgogliosi di essere tra i primi Comuni in Italia a implementare la transizione dalla rete in rame a un’infrastruttura interamente in fibra ottica, un investimento strategico che garantirà ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici connessioni ultra veloci e affidabili, favorendo al tempo stesso la digitalizzazione di servizi essenziali. Questa trasformazione non è solo un salto tecnologico, ma anche un’opportunità concreta di crescita economica e sociale: una rete moderna e performante significa maggiore competitività per le attività produttive locali, più efficienza per la pubblica amministrazione e migliori servizi digitali per scuole e famiglie".

Paola Martinez, responsabile Affari istituzionali territoriali di Open Fiber, ha evidenziato la necessità di un’accelerazione nella transizione dalle reti in rame alle reti FTTH: "Con questa iniziativa vogliamo contribuire al progressivo spegnimento delle reti in rame, dimostrando il ruolo cruciale della fibra ottica nello sviluppo delle comunità, soprattutto quelle lontane dai grandi centri urbani. La transizione verso le reti FTTH sta procedendo più lentamente del previsto: senza un intervento normativo mirato, lo spegnimento definitivo del rame rischia di avvenire ben oltre gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’Italia e dall’UE, compromettendo gli sforzi e gli investimenti tecnologici del Paese per la trasformazione digitale ed ecologica".

Per incentivare l’adesione alla nuova rete, Open Fiber offre ai residenti un’opportunità esclusiva: chi attiverà una connessione ultraveloce tramite un operatore partner entro il 30 giugno 2025 potrà ricevere un voucher del valore di 100 euro, convertibile in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o un buono carburante. La richiesta del premio dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2025 compilando il modulo disponibile sul sito di Open Fiber, dopo aver verificato la copertura del proprio indirizzo e completato l’installazione della connessione.