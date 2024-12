Open Fiber, a Guagnano internet a 1 Giga per oltre duemila unità immobiliari

Open Fiber, al via a Guagnano il “Piano Italia a 1 Giga”: previsto il cablaggio di oltre duemila civici

A Guagnano partono i lavori per il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR. Il progetto rende disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Lecce prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 2.267 civici complessivi, distribuiti sul territorio, che corrispondono a 2.353 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone finora sprovviste di connettività ultraveloce, tra cui la popolosa frazione comunale di Villa Baldassarri.

Tra gli edifici pubblici collegati alla fibra ottica ci sono due scuole elementari. La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di oltre 1 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.

L’intervento su Guagnano si estende per 27 chilometri, la maggior parte dei quali prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

"L’arrivo della fibra ottica ultraveloce rappresenta un importante passo avanti per la crescita sociale ed economica della nostra comunità", hanno affermato il sindaco François Imperiale e l’Assessore all’Innovazione tecnologica Andrea Rizzo. "La connettività, infatti, sarà di grande supporto per le famiglie, le imprese, le attività commerciali di Guagnano e per la Pubblica amministrazione, che potrà offrire servizi digitali più efficienti ai cittadini, come la gestione online di pratiche amministrative, l’accesso a informazioni in tempo reale e la digitalizzazione degli archivi".

"Open Fiber continua a scommettere sulla digitalizzazione della Puglia, rendendola con i suoi investimenti tra le regioni più innovative del Sud grazie ad un’infrastruttura di telecomunicazioni che assicura alle comunità locali connessioni stabili e performanti", afferma Cosimo De Bartolomeo, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola. "Un progetto che porterà la fibra ottica in oltre duemila unità immobiliari qualificando Guagnano tra i Comuni più virtuosi che hanno colto le sfide offerte dalla transizione digitale".

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.