Open Fiber, la banda ultra-larga arriva a Misano Adriatico con i fondi del PNRR

Open Fiber, connessi 1900 civici a Misano Adriatico con la rete FTTH nell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga”

Stanno proseguendo spediti a Misano Adriatico i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia a 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber.

L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune verranno connessi oltre 1900 civici attraverso un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, si svilupperà per oltre 45 chilometri.

“Si tratta di un intervento fondamentale, perché renderà possibile completare la copertura del servizio anche nelle zone che attualmente ne sono sprovviste, garantendo a tutti i cittadini pari accesso ad una connettività ultraveloce e stabile", le parole dell’Assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Misano Adriatico, Filippo Valentini.

"Grazie a questa infrastruttura all’avanguardia, i nostri cittadini e le imprese potranno accedere a servizi avanzati, migliorando la qualità della vita e la competitività del nostro territorio. Il buon rapporto con l’amministrazione comunale ci ha permesso di lavorare nel comune di Misano Adriatico per portare un’infrastruttura innovativa e sostenibile a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Una tecnologia all’avanguardia, la stessa presente nelle grandi città, che permette di ridurre il cosiddetto 'Digital Divide' e fruire di molteplici servizi di ultima generazione come: telemedicina, smart working, streaming HD, 'Internet of Things', monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica e non solo”. Afferma Grazia Serena D’Agostino, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna.

Con oltre 14,5 milioni di unità immobiliari vendibili in Italia grazie alla sua nuova rete in FTTH, Open Fiber è il principale operatore italiano nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 5.300 piccoli comuni.