Open Fiber, la fibra ottica arriva a Borgetto raggiungendo 4.392 unità immobiliari

Open Fiber, la rete ultraveloce è ora disponibile a Borgetto: buono regalo da 100 euro per i nuovi utenti entro il 30 giugno 2025

Open Fiber porta la fibra ottica anche a Borgetto, offrendo a famiglie, professionisti e imprese l'accesso alla connessione più veloce disponibile sul mercato. Da oggi, oltre a godere dei vantaggi di una connettività ultraveloce, gli utenti residenziali di Borgetto hanno la possibilità di vincere un buono regalo grazie all’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”.

Chi attiverà una connessione fibra ottica attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 30 giugno 2025, potrà ricevere un voucher del valore di 100 euro, da utilizzare come Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o un buono carburante. La richiesta dei premi potrà essere effettuata fino al 31 agosto 2025. Per partecipare, basta verificare la copertura della propria abitazione sul sito di Open Fiber, scegliere un operatore partner e attivare la connessione ultraveloce. Una volta completata l'installazione, è necessario compilare il modulo per generare il voucher. È importante ricordare di fare in modo che l'installatore apponga l'adesivo con il codice sulla borchia ottica.

La rete ultraveloce, che oggi copre 4.392 unità immobiliari a Borgetto, è basata sulla tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), l’unica che consente connessioni fino a 10 Gigabit al secondo. Questo investimento rappresenta una mossa strategica per la digitalizzazione del territorio, senza impatti sul bilancio comunale. L’infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia, e coordinato dalla Regione Sicilia. La rete sarà di proprietà pubblica.

“La rete FTTH e il progetto di cablaggio di Open Fiber hanno dotato Borgetto di una connessione ultra broadband, in grado di gestire crescenti volumi di traffico dati. Ciò consente l’uso ottimale delle connessioni per lo smart working, lo streaming in HD, gli acquisti online e l'accesso ai servizi pubblici da remoto", commenta Daniele Di Pietrantonio, Field Manager Coordinator Sicilia Occidentale di Open Fiber.

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e uno dei leader in Europa. Operando come "wholesale only", Open Fiber non vende direttamente ai consumatori finali, ma mette la propria infrastruttura a disposizione degli operatori, garantendo pari opportunità a tutti.