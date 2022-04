Open Fiber: la rete ultra veloce cresce in Lombardia

La rete ultra veloce cresce in Lombardia, disponibili i servizi della fibra targata Open Fiber

Navigare a una velocità mai raggiunta prima, cioè con la fibra ottica che arriva direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Un servizio, così come accade nelle grandi città, a cui possono accedere adesso tra gli altri anche gli abitanti di Agnadello, Capergnanica, Dovera, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Chieve, Ripalta Cremasca, Trigolo e Romanengo. Open Fiber sta infatti realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 8,5 milioni di abitazioni in tutta Italia.

Nei 10 comuni della provincia di Cremona citati, Open Fiber ha infatti realizzato una nuova rete estesa complessivamente per oltre 115 chilometri che in totale vede al momento oltre 13mila unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Il piano dell’azienda nelle aree bianche coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia.

"Oltre 50mila unità immobiliari già raggiunte dalla nuova rete in fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home) in tutta la provincia di Cremona, – sottolinea Paolo Visconti, Responsabile Networks&Operation - Area Territoriale Nord Ovest di Open Fiber – in 71 comuni cablati con l’infrastruttura a banda ultralarga e di questi, 47 i centri abitativi dove sono già disponibili le offerte commerciali degli operatori partner. La trasformazione digitale del nostro Paese è la missione di Open Fiber che diventa più facilmente raggiungibile quando istituzioni, imprese e cittadini collaborano nel raggiungimento dello stesso obbiettivo."