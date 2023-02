Open Fiber, la rete ultraveloce cresce in Piemonte

Open Fiber, attivata la fibra ottica in 57 dei 72 comuni della provincia di Vercelli

L’infrastruttura integralmente in fibra ottica di Open Fiber è attiva in 57 dei 72 comuni della provincia di Vercelli già raggiunti dalla rete ultraveloce. Open Fiber sta, infatti, realizzando una rete ultraveloce nelle cosiddette “aree bianche”, oggetto dei tre bandi di gara indetti da Infratel Italia (società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con il contributo economico delle Regioni coinvolte, che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 8,5 milioni di abitazioni in tutta Italia, circa 7mila comuni. La rete è di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Sono state connesse, ad oggi, in questi 57 comuni circa 35.400 unità immobiliari in modalità Fiber To The Home (FTTH) e sono stati stesi circa 670 Km di rete. Sono, inoltre, connesse e vendibili ulteriori 16.500 unità abitative raggiunte in modalità FWA (Fixed Wireless Access). In particolare, i comuni con i servizi digitali già in commercializzazione sono: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Costanzana, Crova, Desana, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Scopa, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Vercellese, Varallo, Villarboit, Villata.

"La rete ultrabroadband di Open Fiber è l’avanguardia della tecnologia attualmente disponibile sul mercato, consente affidabilità, minima latenza e performance elevate", ha affermato Gianluca Cresti, Field manager Piemonte. "Alle connessioni integralmente in fibra ottica, che raggiungono la velocità fino a 1 Gigabit per secondo, si aggiungono per le aree più remote del Paese quelle FWA con l’obiettivo di ridurre il digital divide nei territori, allo scopo di usufruire in maniera globale di tutti i servizi innovativi digitali".

Una volta completata la posa dell’infrastruttura, i cittadini interessati non devono far altro che verificare sul sito di Open Fiber la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori Partner disponibili sul proprio territorio per poi iniziare a navigare in modalità ultraveloce.