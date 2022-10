Open Fiber, la rete ultraveloce in fibra ottica arriva a Chioggia

Open Fiber porta la connessione ultraveloce ai cittadini e alle imprese di Chioggia

È già disponibile a Chioggia la rete ultraveloce integralmente in fibra ottica targata Open Fiber, l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione ed arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Nella città veneta Open Fiber ha già aperto la vendibilità di circa 7.800 unità immobiliari. Il piano della società guidata da Mario Rossetti prevede un investimento diretto di oltre 6 milioni di euro per raggiungere case, negozi e uffici con la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). L’infrastruttura si svilupperà per oltre 141 chilometri (pari a circa 10 mila km di fibra da posare).

L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità, permettendo così l’utilizzo di tutti i servizi innovativi, e ormai indispensabili, abilitati dal digitale, quali ad esempio: la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, l’Internet of Things, lo streaming online di contenuti in HD, e ancora, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale e la gestione dell’illuminazione pubblica.

Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. Gli operatori partner di Open Fiber stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel Comune di Chioggia: i cittadini interessati non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.