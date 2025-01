Open Fiber, la rivoluzione digitale arriva a Montefredane

Open Fiber, conclusi i lavori per la posa della fibra ultraveloce a Montefredane: connesse 800 unità immobiliari

La rivoluzione digitale arriva a Montefredane grazie alla nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga, ora pienamente operativa. Open Fiber ha completato la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica che connette oltre 800 unità immobiliari, tra cui abitazioni, imprese, uffici pubblici e scuole. Questa rete all’avanguardia consente agli utenti di accedere a connessioni Internet performanti e innovative, intervenendo nelle aree definite dal bando assegnato all'azienda. I servizi sulla rete ultraveloce sono già disponibili grazie ai principali operatori partner di Open Fiber e agli Internet Service Provider locali. I residenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito, contattare gli operatori e scegliere il piano tariffario più adatto per usufruire della connessione.

La nuova rete utilizza la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici, garantendo velocità superiori a 1 Gigabit al secondo. Diverse strutture pubbliche di Montefredane beneficiano già di questa innovazione, tra cui la Biblioteca Comunale, il Municipio, l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, l’ex scuola dell’infanzia Albina, la caserma dei Carabinieri e vari centri socio-culturali. Questo intervento, parte del Piano Banda Ultra Larga (BUL), rappresenta un investimento cruciale per la digitalizzazione delle aree interne, senza costi per il bilancio comunale. Finanziato con fondi regionali e statali attraverso Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il progetto è stato coordinato dalla Regione Campania. Grazie all’uso di tecniche di scavo sostenibili e al riutilizzo di infrastrutture esistenti, l’impatto ambientale è stato ridotto al minimo.

Secondo il sindaco Ciro Aquino, la nuova rete rappresenta un passo significativo per il futuro del comune. “La vendibilità attiva dei servizi di connettività è una notizia positiva per la nostra comunità, perché grazie all’intervento di Open Fiber molte famiglie, imprese e professionisti possono usufruire della fibra ottica ultraveloce in grado di garantire prestazioni all’avanguardia per il lavoro e lo studio, lo svago e per migliorare le opportunità di business. Un altro passo nella fondamentale battaglia contro lo spopolamento dei piccoli centri che ci vede quotidianamente impegnati”, ha affermato.

Diego Picariello, field manager di Open Fiber, ha sottolineato il valore del progetto per il territorio. “Il progetto di cablaggio su Montefredane testimonia l’impegno di Open Fiber per ridurre ulteriormente il digital divide del territorio. Un obiettivo che stiamo realizzando grazie alla forte sinergia con la Regione Campania che ha stanziato specifici fondi comunitari per dotare le aree interne delle infrastrutture di connettività. Oggi, infatti, le reti ultra broadband stanno supportando molti Comuni dell’Irpinia e i suoi abitanti nell’accesso ai servizi tecnologici avanzati come la telemedicina, l'e-learning e le applicazioni di smart city, tutti cruciali per lo sviluppo economico e sociale di una popolazione”.

Open Fiber, leader italiano nella tecnologia FTTH e tra i principali attori europei, adotta un modello wholesale only. Non offre direttamente i servizi di fibra ottica ai consumatori finali, ma mette a disposizione la propria infrastruttura a tutti gli operatori interessati, garantendo parità di accesso.