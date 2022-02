Open Fiber, nel comune di Pinerolo arriva la fibra ultraveloce

Open Fiber, il comune di Pinerolo corre con la fibra ultraveloce

Sono disponibili per i cittadini e le imprese di Pinerolo, comune in provincia di Torino, i servizi innovativi abilitati dall’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber. L’azienda, guidata da Mario Rossetti, ha già connesso alla propria rete 4.000 unità immobiliari che possono così beneficiare di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Con un investimento diretto di circa 5 milioni di euro, Open Fiber nella città di Pinerolo sta costruendo una rete di nuova generazione ultraveloce, capace di garantire la fruibilità di tutti quei servizi come lo smart working e la didattica a distanza, divenuti indispensabili durante il periodo pandemico e ormai irrinunciabili nella società digitalizzata. Il piano di sviluppo complessivo prevede il collegamento di 14mila unità immobiliari della città in provincia di Torino attraverso un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa 90 chilometri (pari a circa 8mila km di fibra da posare).