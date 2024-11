Open Fiber, Paolo Ciocca e Giuseppe Gola confermati come vertici aziendali

Open Fiber: l'Assemblea conferma Paolo Ciocca come Presidente e Giuseppe Gola come AD e Direttore Generale

L’Assemblea di Open Fiber, riunitasi oggi a Roma, ha rinominato per gli esercizi 2024 – 2026 il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, confermando Paolo Ciocca come Presidente e Gianluca Ricci quale Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato Giuseppe Gola quale Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 – 2026 risulta così composto: Paolo Ciocca (Presidente), Gianluca Ricci (Vicepresidente), Giuseppe Gola (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Manuela Carra, Giovanni Ferigo, Peter Mark Horrobin, Alessandro Tonetti.

L’Assemblea di Open Fiber ha confermato per gli esercizi 2024 – 2026 anche il Collegio Sindacale, che risulta composto da Angelo G. Colombo (Presidente), Simona Arduini e Silvio Salini (Sindaci effettivi).