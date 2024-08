Open Fiber, Romina Chirichilli: grande soddisfazione per la Certificazione per l'Uguaglianza di Genere

Diversità, Equità e Inclusione: Open Fiber certificata per il secondo anno consecutivo per l'Uguaglianza di genere

"La Certificazione per l'Uguaglianza di genere, ottenuta da Open Fiber per il secondo anno consecutivo, è la testimonianza dell’impegno di ciascuno di noi a promuovere una cultura aperta e inclusiva, dove l'eccellenza nasce dalle preziose complementarità delle persone", così Romina Chirichilli, Direttore People di Open Fiber, commenta l'impegno dell'azienda verso l'uguaglianza di genere e la valorizzazione delle diversità, che oggi ottiene un'importante conferma attraverso il riconoscimento della Certificazione del sistema di gestione per l'Uguaglianza di Genere secondo la norma UNI/PdR 125:2022.

Conferito per la prima volta nel 2023 e rinnovato quest'anno, il riconoscimento riflette il costante impegno di Open Fiber nel promuovere politiche di Diversità, Equità e Inclusione (DE&I).

"Alla base di questo riconoscimento ci sono le nostre persone", prosegue Chirichilli, "che ogni giorno contribuiscono con dedizione a fare di Open Fiber un luogo in cui ogni individuo può esprimere al meglio il proprio potenziale. Abbiamo lavorato intensamente per implementare pratiche e politiche che promuovano l'uguaglianza di genere e valorizzino l'inclusione, come ad esempio il Bonus Neomamme, un bonus di 1.000 euro dedicato alle nostre lavoratrici che rientrano dalla maternità proprio per valorizzare la professionalità delle donne e delle mamme di Open Fiber. Continueremo a lavorare con passione per fare della diversità – che per me è sempre un valore - un motore di crescita e di successo per le nostre persone, per la nostra azienda e per la collettività".

Open Fiber si distingue da sempre per le sue politiche innovative e inclusive, volte a creare un ambiente di lavoro collaborativo e rispettoso. Tra le iniziative più rilevanti spicca, come raccontato dal Direttore People, il "Bonus Neomamme", pari a 1000 euro e destinato alle neo-mamme che rientrano in azienda dopo il periodo di maternità. Questo fringe benefit, erogato tramite la piattaforma di welfare aziendale, è disponibile per tutte le lavoratrici che torneranno al lavoro nel 2024 o 2025. L'iniziativa è solo una delle tante azioni intraprese dall'azienda volte a supportare la genitorialità e favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa.

"Continueremo a lavorare con passione per fare della diversità un motore di crescita e di successo per la nostra azienda", conclude Chirichilli.