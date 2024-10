Open Fiber, San Michele Salentino: avviati i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga'

Open Fiber, San Michele Salentino: al via i cantieri del 'Piano Italia 1 Giga' finanziati con i fondi del PNRR

San Michele Salentino, un comune della provincia di Brindisi, è al centro di un importante intervento per l'espansione della rete di connettività ultra veloce, grazie al progetto "Piano Italia a 1 Giga", finanziato dai fondi del PNRR. Open Fiber, la società incaricata dei lavori, ha annunciato l'inizio del cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home) che collegherà 2.485 civici, corrispondenti a oltre 2.600 unità immobiliari, rendendo disponibile una connessione fino a 10 Gigabit al secondo.

Questa infrastruttura avrà un impatto significativo sulla comunità locale, offrendo a famiglie, professionisti e imprese la possibilità di accedere a una vasta gamma di servizi digitali all’avanguardia. La fibra ottica migliorerà la qualità della vita quotidiana, rendendo più efficienti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, potenziando l'istruzione online e supportando la crescita economica delle piccole e medie imprese locali.

L'intervento di Open Fiber a San Michele Salentino è caratterizzato da un'attenzione particolare alla sostenibilità. Verranno riutilizzate infrastrutture già esistenti, riducendo al minimo l'impatto ambientale e i disagi per i cittadini. Gli scavi saranno effettuati con tecniche innovative e a basso impatto, coerentemente con la strategia dell'azienda per limitare le emissioni di CO2. La fibra ottica, infatti, consuma meno energia rispetto ad altre tecnologie, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Il sindaco Giovanni Allegrini ha dichiarato: "L'arrivo della fibra ottica ultraveloce segna un passo decisivo per lo sviluppo della nostra comunità, permettendo a cittadini, imprese e istituzioni di competere con le grandi città. La connessione veloce garantirà l'accesso a servizi digitali essenziali, favorendo la crescita economica e la fruibilità di aree in questo momento poco connesse. Grazie al coordinamento dell'amministrazione, migliaia di unità immobiliari potranno beneficiare di questa infrastruttura, promuovendo nuove opportunità produttive e migliorando le attività esistenti".

"Prosegue l’impegno di Open Fiber per digitalizzare la Puglia e dotare le comunità locali di una rete in fibra ottica ad alta velocità che garantirà connessione stabile e performante per lo svolgimento di molteplici attività da remoto e l’erogazione dei servizi online. Si tratta di un investimento strategico per il territorio che, grazie alla proficua sinergia con l’amministrazione comunale, porterà la tecnologia FTTH in oltre duemila unità immobiliari rendendo San Michele Salentino digitalmente avanzata", ha aggiunto Adriano Rutigliano, field manager di Open Fiber.