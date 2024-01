Osservatorio Compass: moto e biciclette trainano il cambiamento della mobilità

Osservatorio Compass, Speciale Due Ruote: moto e biciclette trainano il cambiamento della mobilità

La mobilità sta vivendo un momento di forte evoluzione, con il mercato delle due ruote, in particolare, che registra una forte crescita negli ultimi anni. In ottima salute il tradizionale comparto dei motocicli, le cui immatricolazioni sono cresciute del 17,9% nel corso del 2023, ma sono i monopattini elettrici e soprattutto le eBike a realizzare un vero e proprio boom. La motivazione è duplice, a sentire le opinioni dei consumatori: le biciclette elettriche appaiono una soluzione ai problemi dell’inquinamento e dello smog (che preoccupano il 70% degli intervistati) e offrono maggior praticità per gli spostamenti nel traffico urbano (punto dolente per il 54% degli italiani).

L’attenzione per la sostenibilità e l’ambiente si contrappone però all’elevato prezzo di acquisto dei veicoli a due ruote di nuova generazione, fattore che più di tutti allontana i potenziali acquirenti. Per mitigarlo risultano apprezzate le classiche soluzioni di credito al consumo, ma ancor di più strumenti finanziari innovativi come il Buy Now Pay Later e il Noleggio a Lungo Termine. Proprio il BNPL, secondo i merchant che hanno scelto di inserire il servizio nella propria gamma di prodotti finanziari, ha già supportato il 20% delle vendite totali nel corso del 2023, con un grande potenziale ancora da esprimere. In particolare, nell’acquisto di accessori per il proprio mezzo elettrico, ben l’83% dei clienti sarebbe propenso a scegliere una dilazione non onerosa di pagamento per gli acquisti. Queste le principali evidenze che emergono dall’ultimo Osservatorio Compass dedicato alle Due Ruote, ricerca condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca.

Il trend degli ultimi anni per i motocicli è molto positivo. Contribuiscono all’aumento a doppia cifra delle immatricolazioni (+17,9% nel corso del 2023) sia il comparto degli scooter (+20,6%) sia il comparto delle moto (+14,8%). Significativa la crescita dell’elettrico nel mercato delle biciclette. Nel 2022 sono state oltre 1,7 milioni le biciclette vendute, di cui 337.000 elettriche (pari al 19% delle vendite). Molto interessante la crescita del segmento negli ultimi 3 anni: nel confronto con lo scenario precedente la pandemia da Covid, il 2019, le vendite del 2022 sono balzate del +72%.

Cosa potrebbe spingere gli italiani a scegliere le due ruote elettriche? Che si tratti di eBike, scooter, moto o monopattino, l’elettrico è visto come soluzione ideale per la sostenibilità ambientale (per il 67% dei consumatori), ma anche perché può rappresentare una forma di attività motoria amatoriale (52%, come nel caso delle eBike). In particolare, sono tenute in forte considerazione la maggiore agilità nel traffico (62%) e la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato delle grandi città (59%). Rilevante la possibilità di risparmiare sui costi del carburante, evidenziata dal 32% degli intervistati.

Restringendo il campo esclusivamente a coloro che già possiedono un veicolo elettrico a due ruote (pari al 24% del campione intervistato), circa 2 italiani su 3 si dichiarano soddisfatti della propria scelta e la rifarebbero. Ampie le differenze tra generazioni: l’eBike è apprezzata dal 79% dei Boomers, mentre il monopattino elettrico spopola tra gli appartenenti alla Gen Z (75%), con la moto salda al primo posto tra i Millennials (64%).

Nonostante i dati positivi, risultano ancora diffuse alcune criticità che scoraggiano l’acquisto di un mezzo elettrico a due ruote. A frenare maggiormente la scelta: il prezzo d’acquisto, sentito come troppo elevato (69%), la scarsa diffusione dei punti di ricarica (56%) e l’attuale autonomia delle batterie (55%). Il monopattino è considerato un mezzo poco sicuro (esprime preoccupazione il 46%), mentre l’eBike è vista come un oggetto di valore e quindi più esposto ai furti (timore citato dal 32% del campione).

Incentivi e agevolazioni possono facilitare la scelta d’acquisto, ma da soli non riescono a sostenere adeguatamente il mercato. Dalle rilevazioni condotte su merchant e consumatori risulta fondamentale per il comparto poter contare su un’offerta variegata di soluzioni finanziarie. Si affiancano al finanziamento tradizionale, che arriva a pesare quasi il 30% delle vendite nel 2023 per gli esercenti intervistati, nuove formule di credito, quali il BNPL (con un peso del 20%) e il Noleggio a Lungo Termine (13%).

Guardando ai consumatori, il Buy Now Pay Later è valutato positivamente da oltre la metà degli intervistati come possibile soluzione per l’acquisto di un veicolo elettrico a due ruote. La Gen Z, in particolare, guida le classifiche relative alla percezione di utilità del BNPL per ciascun mezzo: eBike (78%), scooter (76%), moto (75%) e monopattino (74%). La dilazione non onerosa di pagamento si rivela però ancor più interessante per l’acquisto degli accessori legati alle due ruote: in questo caso, sale all’83% la percentuale dei consumatori che sarebbe invogliata all’acquisto proprio dalla presenza di un servizio di Buy Now Pay Later in negozio o online.

Vantaggiosa, nelle opinioni dei consumatori, è anche la formula del Noleggio a Lungo Termine rispetto all’acquisto delle due ruote. La propensione a scegliere il NLT è più alta tra gli esponenti della Gen Z, che vedono favorevolmente il servizio soprattutto per la guida di moto (32%) e di biciclette (29%). Nel 20% dei casi, questo strumento invoglia il campione anche a far cadere la scelta su un veicolo elettrico piuttosto che tradizionale.

“Le nostre città stanno cambiando e quello della mobilità sostenibile è uno degli ambiti che sta guidando questa trasformazione", ha commentato Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass. "L’elettrico, anche per le due ruote, può rappresentare una valida alternativa sia per l’ambiente che per la propria salute, oltre a consentire spostamenti più facili e permettere l’ingresso in zone che per le auto prevedono limitazioni di accesso. Tutto ciò però non è sufficiente a sostenere l’acquisto green, se questo comporta un esborso economico maggiore, soprattutto se in un’unica soluzione".

"Il Buy Now Pay Later e il Noleggio a Lungo Termine sono formule molto diverse tra loro ma entrambe rilevanti anche per il comparto delle Due Ruote, come testimoniato dai riscontri che riceviamo ogni giorno dai nostri punti vendita ed e-commerce convenzionati. Gli italiani stanno dunque apprezzando sempre più i vantaggi di questi servizi finanziari, che infatti sono sempre più diffusi e ritenuti utili per poter accedere a prodotti e servizi di migliore qualità, e, nel caso del BNPL, anche a una dilazione che non comporta costi aggiuntivi sullo scontrino”, ha concluso Pace.