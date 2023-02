Pagamenti digitali, al via partnership tra Eni e Nexi

Eni in partnership europea con Nexi per lo sviluppo dei servizi di pagamento elettronici e digitali della società

Eni e Nexi annunciano la sottoscrizione di un accordo per lo sviluppo e l’innovazione dei servizi di pagamento elettronici e digitali a favore di Eni e delle sue società in Italia e in Europa. La collaborazione prevede che la PayTech diventi partner di riferimento di Eni per garantire la migliore evoluzione dei servizi di pagamento già esistenti e per la definizione e l’implementazione di nuove soluzioni a sostegno delle realtà commerciali della società energetica, con particolare riferimento a Eni Sustainable Mobility e Plenitude.

A tale scopo, le società metteranno a fattor comune le proprie competenze d’eccellenza nei rispettivi mercati di riferimento. La partnership con Nexi consentirà a Eni di migliorare la customer experience dei propri clienti e di cogliere le future opportunità derivanti dall’evoluzione dei sistemi di pagamento a livello europeo e della normativa di riferimento. La collaborazione con Eni, invece, permetterà a Nexi di sviluppare nuove sinergie commerciali e nuovi prodotti e, allo stesso tempo, continuare a fornire e migliorare i servizi di pagamento digitale della società energetica.