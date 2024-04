Pam Panorama e MPT annunciano una nuova partnership nella GDO

Pam Panorama avvia partnership con MPT nella GDO di prossimità: inaugurati due punti vendita a Casalgrande e Gossolengo

Pam Panorama – società del Gruppo Pam – comunica l’accordo di partnership con MPT, società che fa capo all'imprenditrice della GDO Donatella Prampolini. Questa collaborazione prende il via con l'inaugurazione dei primi due punti vendita in franchising ad insegna PAM situati a Casalgrande (RE) in via Aldo Moro, 2 e a Gossolengo (PC) in via Dei Rivi, 63.

Alla base della partnership vi è l’obiettivo di coniugare le efficienze e gli elevati standard qualitativi nell’offerta della grande distribuzione che Pam Panorama offre con la capacità dell’imprenditore di interpretare correttamente le esigenze di un mercato locale e di prossimità che altrimenti non andrebbero perseguite in un contesto che vede la presenza di un consumatore, sempre più esigente, informato e attento.

“Siamo entusiasti ed onorati che imprenditori ed imprenditrici di grande esperienza e tradizione nel settore della Gdo ci abbiano scelto come partner per sviluppare il proprio business”, ha raccontato Andrea Zoratti, Direttore Generale Pam Panorama. “Questo tipo di partnership ci permette di valorizzare le relazioni tra imprese, imprenditori e territorio, producendo un valore aggiunto superiore alla somma delle singole competenze. Rappresenta inoltre un forte segnale di fiducia nella solidità ed affidabilità della nostra azienda e valorizza l’eccellenza e innovazione dei nostri servizi oltre ad una gamma di prodotti di qualità ampia e a prezzi sempre convenienti senza tralasciare l’offerta dei prodotti a marchio davvero ampia ed in grado di soddisfare le mille esigenze del mercato”.

“Abbiamo un ambizioso piano di sviluppo nei prossimi mesi ed è motivo di grande soddisfazione avere al nostro fianco un’azienda solida e di grande tradizione come Pam Panorama", ha dichiarato Donatella Prampolini, Amministratrice Delegata di MPT. “Abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione di innovazione, qualità e capacità di reagire alle mutate condizioni del mercato e dei consumatori. Insieme, lavoreremo incessantemente per garantire un'offerta variegata che soddisfi le esigenze di ogni cliente, accompagnata da una politica di vendita conveniente e all'avanguardia con standard qualitativi elevati in tutti i nostri servizi. La forza di questa nuova partnership è nel saper coniugare la standardizzazione tipica della Gd con la conoscenza di un mercato di prossimità e locale sempre più esigente".

Questa collaborazione segna un importante passo avanti nel panorama della GDO, unendo l'esperienza e la reputazione di entrambe le aziende per offrire ai consumatori un'esperienza di spesa ancora più soddisfacente e completa.