Pandora, rivelata la prima collaborazione artistica del brand

Pandora, annunciato il lancio di una collezione di gioielli ispirata all’artista e attivista Haring: nasce la campagna Keith Haring X Pandora

Oggi Pandora ha svelato il lancio di una collezione di gioielli ispirata all’artista e attivista Keith Haring, che ha fatto parte della leggendaria scena artistica newyorkese degli anni Ottanta. La collezione è composta da 12 gioielli e si ispira alle opere simboliche e colorate di Haring, come il cane che abbaia, il piccolo angelo e i suoi famosi tratti spessi.

"Questa è la nostra prima collaborazione artistica ed è perfetta per Pandora. L'ambizione di Haring di rendere 'l'arte accessibile a tutti' risuona fortemente con la missione di Pandora di dare voce agli amori delle persone e di rendere accessibili gioielli di alta qualità rifiniti a mano. La filosofia di Haring inoltre è aperta e accessibile, il che corrisponde perfettamente con quello che caratterizza Pandora. Il nostro team ha lavorato duramente per tradurre il bellissimo lavoro di Haring in una collezione di gioielli e non vediamo l'ora di presentarla ai nostri clienti", afferma Stephen Fairchild, Chief Product Officer at Pandora.

Le collaborazioni con altri marchi e artisti sono un modo per Pandora di far conoscere il brand e di estenderlo ad universi come l'arte, la moda e la musica. La campagna di Pandora vuole riportare in vita la creatività che permeava la scena della periferia di New York negli anni ’80 e che ha ispirato lo stile pop art di Keith Haring. Dai rapper emergenti, ballerini di break-dance, skateboarder e frequentatori di discoteche ai giocatori di basket e batteristi, la campagna Keith Haring x Pandora incapsula la contagiosa energia del “Zeitgeist”, che ha plasmato le opere più iconiche dell’artista.

L'obiettivo principale della campagna è evidenziare l'influenza duratura di Keith Haring sulla nostra cultura e celebrare la sua visione pionieristica. La collezione Keith Haring x Pandora sarà disponibile in tutto il mondo online e nei negozi Pandora per un periodo limitato di tempo dal 29 settembre al 31 dicembre 2022.