Panzeri apre a F&P Equity Partners con l’obiettivo di potenziare la crescita

Panzeri e F&P Equity Partners - evoluzione di F&P4BIZ,

società operativa dal 2019 e con all’attivo già 5 operazioni – annunciano di aver siglato un’intesa per l’ingresso della società di investimento nel capitale di Panzeri Carlo SRL, azienda di illuminotecnica, tra i principali operatori nel settore dell’illuminazione per il design e l’architettura.

L’operazione, che si configura come un leverage buy-out, verrà perfezionata tramite una newco che acquisirà il 100 per cento di Panzeri per mezzo di una combinazione di capitale di rischio e di capitale a debito.