Petfood, Purina: prospettive e sviluppi in un mercato in crescita

Purina, il mondo del petfood cresce ancora: innovazione, sostenibilità e consulenza al centro della strategia

Negli ultimi quindici anni, il mondo del petfood ha affrontato un’importante trasformazione; un costante aumento del valore di mercato è stato accompagnato da una crescente attenzione dei proprietari verso l’alimentazione dei propri amici a quattro zampe. L’aumento di intesse e la consapevolezza sviluppata hanno determinato la nascita di nuove strategie di vendita, indirizzate al sostegno direttore dei pet owner e degli animali stessi.

Sibyl Pezzotta e Luca Cavallero, Specialist BU Director e Grocery BU Director di Purina, hanno offerto un quadro completo sulle prospettive evolutive del settore del petfood, presentando ad affaritaliani.it quello che è il punto di vista interno di Purina. L'approccio del brand si basa sull'innovazione costante, sull'attenzione alla sostenibilità e sulla consulenza mirata ai pet owner. Attraverso programmi come "Negozio Esperto" e "Unleashed", Purina continua a guidare il settore verso un futuro più sostenibile e consapevole, garantendo il benessere degli animali domestici e dei loro proprietari.

L'intervista di affaritaliani.it a Sibyl Pezzotta e Luca Cavallero, Specialist BU Director e Grocery BU Director di Purina

Come valuta l'evoluzione del settore del petfood negli ultimi 15 anni, con particolare riferimento al rapporto tra il crescere del valore del mercato e l'attenzione crescente dei proprietari di animali domestici verso un'alimentazione più attenta al benessere dei loro animali?

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a un andamento positivo per il mercato del petfood. A dimostrazione di ciò, i dati pubblicati da Assalco nel 2023 dichiarano una crescita del +11,4% del mercato petfood legato all’alimentazione di cani e gatti, prevalentemente a valore. Questa tendenza riguarda non solo l’offerta, ma soprattutto la domanda del consumatore che è sempre più attento e consapevole rispetto agli ingredienti dei prodotti e alla loro origine, inoltre, è sempre più informato sulle diverse esigenze del proprio amico a quattro zampe. In questo contesto, i pet owner prediligono prodotti di alta qualità e fortemente innovativi con un forte valore aggiunto. Un ulteriore elemento è il crescente interesse per i temi della tutela dell’ambiente e della sostenibilità: il consumatore moderno, e in particolare le nuove generazioni, è maggiormente impegnato nell’essere parte attiva nella salvaguardia del Pianeta. Questo si traduce in una prevalente attenzione nei confronti dei processi di produzione e della provenienza delle materie prime dei prodotti che scelgono di acquistare e nella richiesta alle aziende di essere trasparenti rispetto alle proprie best practice e orientamento verso modelli più sostenibili", hanno dichiarato Sibyl Pezzotta e Luca Cavallero.

Purina si è concentrata sullo sviluppo del programma "Negozio Esperto" per offrire una consulenza mirata ai pet owner attraverso i suoi partner. In che modo questo approccio ha cambiato il rapporto tra azienda, partner e proprietari di animali domestici? Quali sono stati i principali benefici riscontrati? Sempre più pet owner si rivolgono al canale specializzato per ottenere una consulenza più approfondita. In che modo Purina sta supportando i venditori e gli operatori del settore per fornire questa consulenza di valore aggiunto ai consumatori finali?

Sibyl Pezzotta: "Noi di Purina ci impegniamo per promuovere il benessere dei nostri amici a quattro zampe a tutto tondo, anche supportando i pet owner a individuare i prodotti migliori per la loro nutrizione e la loro salute. Un momento importante è quello dell’acquisto, in cui il consumatore si affida ai consigli e alle raccomandazioni del veterinario e, sempre più spesso, a una figura competente in grado di suggerire la soluzione migliore in termini di benefici e appetibilità per il pet. Con l’obiettivo di fornire un servizio in più al consumatore e supportarlo nella scelta, abbiamo creato una rete di venditori esperti che hanno la possibilità di partecipare a corsi di formazione dedicati al fine di essere in grado di trasferire al pet owner i benefici di un’alimentazione specifica per ciascuna esigenza del proprio pet e i vantaggi dei nostri prodotti. Il consumatore sa di poter avere sempre a disposizione una figura dedicata e preparata sul benessere dei pet in grado di fornire preziosi consigli sui prodotti più adatti e con la quale può instaurare un rapporto di fiducia, migliorando al tempo stesso l’esperienza di vendita nel punto vendita".

L'industria del petfood ha fatto investimenti significativi in ricerca e sviluppo per prodotti ad elevato valore aggiunto. Quali innovazioni o sviluppi recenti ritiene abbiano avuto un impatto particolarmente positivo sul mercato? E quali potrebbero essere le prossime frontiere dell'innovazione nel settore?

Luca Cavallero: "Da sempre Purina si impegna per migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano, per aiutarli a vivere insieme una vita lunga, felice e in salute. Con l’obiettivo di arricchire la relazione uomo-pet, crediamo che la ricerca sia il punto di partenza fondamentale per realizzare prodotti altamente innovativi che promuovano il benessere dei pet owner e dei loro amici a quattro zampe, con una particolare attenzione al rispetto e alla salvaguardia del Pianeta. In questo contesto, abbiamo lanciato Purina ONE DualNature che rappresenta la prima linea del portafoglio Purina ad annunciare una riduzione dell'impronta di carbonio. Oltre a fornire un’alimentazione di alta qualità per la salute dei gatti grazie alle sue proprietà nutrizionali, questa nuova gamma è realizzata con una riduzione del 15,7% di CO2 eq rispetto al 2019. La riduzione è basata su una valutazione del ciclo di vita che misura l'intero impatto ambientale dei prodotti. Questo importante obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 è stato raggiunto attraverso una serie di azioni su tutta la filiera produttiva. Le formulazioni dei prodotti sono state riviste utilizzando ingredienti più idonei e con una impronta di carbonio inferiore rispetto alla ricetta precedente,senza ridurre le loro qualità e bilanciamento nutrizionale. La fabbrica di produzione, inoltre, è alimentata con energia proveniente da fonti rinnovabili, mentre la distribuzione dei prodotti si avvale di sistemi di trasporto multimodali, ovvero su strada e ferrovia".

Sibyl Pezzotta: "Grazie alla combinazione tra ricerca e conoscenza scientifica, Purina ha recentemente introdotto la linea Pro Plan® Supplements, una gamma specifica di prodotti complementari che offre una vera e propria integrazione all’alimentazione di cani e gatti, in grado di fornire numerosi benefici, come il supporto per la salute della pelle e del pelo, delle articolazioni, della vitalità, del sistema immunitario e dell’equilibrio naturale per il benessere quotidiano dei pet. I team di ricerca Purina hanno sviluppato nuove formule innovative per soddisfare specifiche esigenze, fornendo una soluzione più accessibile e semplice per aiutare a sostenere il benessere di cani e gatti, senza dover apportare cambiamenti significativi nella loro dieta o nelle loro abitudini".

Restando in tema di innovazione, il prossimo anno Purina celebrerà il quinto anniversario del programma “Unleashed”. In che modo l’azienda si impegna per diventare abilitatore di innovazione e supportare l’evoluzione della relazione con i pet?

Luca Cavallero: "L’obiettivo di Purina è far evolvere concretamente la relazione uomo-pet e portarla alla sua massima espansione. Per questo motivo, abbiamo scelto di promuovere un progetto a trecentosessanta gradi che supporta le startup, che integrano la tecnologia in prodotti e servizi per la cura degli animali da compagnia, a trovare soluzioni avanzate per arricchire la vita dei pet e dei pet owner. Attraverso una metodologia unica e un team di appassionati ed esperti del settore pet-tech, Purina Unleashed aiuta e guida queste realtà a coltivare i propri obiettivi di business e sviluppare prodotti innovativi basati su dati, nutrizione sostenibile e tecnologie a supporto del benessere dei pet, e che mirano ad accrescere i servizi veterinari e i servizi per i pet owner. Il programma, che ha già affiancato e supportato con successo 25 startup, quest’anno si è impegnato ad accelerare fino a 10 realtà di tutto il mondo e, per la prima volta, dell’America Latina con il Brasile e il Messico".