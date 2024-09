Pfizer Italia lancia la serie di podcast “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo onda”

Pfizer Italia: disponibile il nuovo podcast “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo onda”, con la voce narrante di Luca Zingaretti

Pfizer Italia promuove, in collaborazione con AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma e Mieloma, “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo onda”, la nuova campagna di comunicazione e informazione sul mieloma multiplo. Per raccontare l’esperienza di chi convive con una patologia come il mieloma multiplo, caratterizzata da una alternanza di fasi di malattia attiva e fasi di remissione, ma anche per fornire un sostegno concreto ai pazienti e a coloro che se ne prendono cura, è stata realizzata una serie di podcast in edizione limitata, affidata alla voce narrante di Luca Zingaretti, personaggio iconico e amatissimo dal grande pubblico, che con il suo tono inconfondibile riesce a dare vita a una narrazione vivida e toccante.

Nei podcast la condizione dei pazienti affetti da mieloma multiplo è raccontata con un duplice approccio: da una parte richiamandosi allo storytelling della campagna “MMAREA”, che crea un parallelismo tra il paziente e un pescatore che deve imparare a convivere con le fluttuazioni del mare; dall’altra attraverso il dialogo tra Elena Zamagni, ematologa dell’IRCCS AOU S. Orsola-Malpighi di Bologna, e Fabio Fulio Bragoni, rappresentante dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL).

In ogni episodio della serie ci si addentra, quindi, nel cuore della metafora (pescatore/paziente) indagando i sentimenti che si provano nel percorso della malattia, mettendo in luce la paura, la stanchezza, lo smarrimento; ma anche la forza, il coraggio e la resilienza che i pazienti, proprio come il protagonista, riescono a trovare dentro di loro ogni giorno. Al termine, con il breve talk tra l’esperta in Ematologia e il rappresentante dell’Associazione Pazienti, vengono invece approfonditi temi chiave quali diagnosi, percorso di cura, ricadute, remissione e consapevolezza.

Il tono scelto per la serie di podcast è all’insegna dell’immedesimazione e, soprattutto, dell’empatia, per aiutare i pazienti a non sentirsi mai soli e per infondere loro coraggio, esortandoli a non perdere mai la speranza. Perché, se è vero che una diagnosi di mieloma multiplo travolge proprio come una marea, è tuttavia possibile riprendere in mano la propria vita grazie a percorsi di cura specifici e con il supporto fondamentale di medici e caregiver. Saper affrontare le ricadute, imparare flessibilità e resilienza sono quindi passaggi fondamentali per convivere con la malattia.

I podcast “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo onda” sono oggi disponibili sul mini-sito di campagna https://www.pfizer.it/mmarea, oltre che sulle piattaforme Spotify Podcast, Apple Podcast e Amazon Music.