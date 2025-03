Pfizer, Ozgur Yaziyurt nominato nuovo Country President in Italia

Pfizer: annunciata la nomina di Ozgur Yaziyurt come nuovo Country President in Italia

Ozgur Yaziyurt è stato nominato Country President della filiale italiana di Pfizer, subentrando a Päivi Kerkola. Yaziyurt, 48 anni, di origine turca, ha alle spalle un’esperienza ventennale all’interno dell’azienda, dove ha ricoperto ruoli di grande rilievo a livello nazionale e internazionale.

Nato in Turchia, Yaziyurt si è laureato in Ingegneria Industriale presso la Middle East Technical University di Ankara e da anni risiede a Roma con la sua famiglia. Il suo percorso professionale all’interno di Pfizer è stato segnato da incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di Presidente della Upjohn Division, General Manager per Italia e Grecia, e Vice President di Pfizer Essential Health in Italia. Più recentemente, ha guidato un’ampia area geografica che comprende Russia, Bielorussia e la Comunità degli Stati Indipendenti.

Il passaggio di testimone avviene dopo la leadership quinquennale di Päivi Kerkola, che lascia Pfizer dopo oltre vent’anni di carriera. Durante il suo mandato alla guida della sede italiana, Kerkola ha gestito la trasformazione organizzativa dell’azienda, contribuendo in modo significativo alla crescita della compagnia, anche in un periodo complesso come quello della pandemia.

Pfizer ha una presenza consolidata e diversificata in Italia, con oltre 2.000 collaboratori distribuiti in tutto il Paese. La sede centrale si trova a Roma, mentre a Milano è presente un centro di ricerca e farmacovigilanza. Inoltre, l’azienda dispone di due importanti stabilimenti produttivi ad Ascoli e Catania, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del settore farmaceutico italiano.

Con l’arrivo di Yaziyurt, Pfizer Italia si prepara a un nuovo capitolo della sua storia, puntando su innovazione e crescita per affrontare le sfide future del settore farmaceutico.