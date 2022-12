Pharma: il premio CEO Italian Award 22 a Päivi Kerkola di Pfizer

Evento di Fiera Milano e Forbes Italia

La Country President di Pfizer Italia, Päivi Kerkola, ha ricevuto il CEO Italian Award 2022 per la categoria Pharma, in occasione dell’evento CEO Italian Summit & Awards organizzato da Business International (Fiera Milano) e Forbes Italia. La serata di gala che ha chiuso il Summit è terminata con la premiazione dei 15 “Capitani d’impresa” più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes, che quest’anno ha visto il riconoscimento per la manager finlandese a capo della filiale italiana diPfizer.

Laureata in Economics and Business Administration all’Università di Turku, Päivi Kerkola ha lavorato per oltre vent'anni nel settore farmaceutico, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente in diverse aree terapeutiche e funzioni direzionali. Al di fuori del suo Paese d’origine, ha lavorato in Svezia e Svizzera. È stata presidente dell’associazione finlandese del settore, Pharma Industry Finland, ed oggi è membro della giunta di Farmindustria in Italia.

“Sono onorata di ricevere questo premio che è in realtà un riconoscimento all’intera organizzazione di Pfizer, 2.300 persone in Italia. Il 2022 ha rappresentato un altro anno molto importante per noi: siamo stati in grado di offrire ulteriori soluzioni alla pandemia COVID ma anche molte innovazioni nelle nostre altre aree terapeutiche, oltre a trasformare la nostra azienda e il nostro modello go-to-market.”, ha commentato Päivi Kerkola “Proprio grazie a queste innovazioni che Pfizer ha sviluppato, dal vaccino all’antivirale, anche l’Italia (primo Paese occidentale colpito dal Covid) ha potuto tornare ad una ‘nuova normalità’ post-pandemica.”

Nell’ambito della scelta dei migliori CEO del 2022, quest’anno l’organizzazione ha voluto porre l’accento sulle sfide che il contesto globale propone in alcune aree strategiche del management, come Leadership, Collaborazione, Produttività, innovazione e valorizzazione del talento, nonché su come valori fondamentali come la sostenibilità guideranno il futuro.

Continua Kerkola: “Ho scelto di venire a vivere e lavorare a Roma nel 2020 perché amo l’Italia, la sua cultura e lo stile di vita italiano. Questo biennio ha rappresentato l'esperienza di leadership più complessa e gratificante che ho mai vissuto, avendo assunto la guida di una nuova grande organizzazione in un nuovo paese durante una pandemia ed avendo gestito l’intera organizzazione per due anni praticamente da remoto.” Oltre ad essere un’appassionata sostenitrice delle life sciences, Päivi Kerkola è impegnata nella promozione di una cultura di diversity, equity & inclusion che Pfizer supporta fortemente.