Pinko: approvata la nuova governance, l'obiettivo è una crescita strategica

Pinko rinnova la governance: Laura Manelli nuova AD per guidare crescita e innovazione

Cris Conf., proprietaria del brand Pinko, annuncia la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare la crescita e l’innovazione dell’azienda. Il CdA sarà composto da cinque membri: Pietro Negra (Presidente), Laura Manelli (Amministratore Delegato), Flavio Sciuccati, Alberto Colombo e Andrea Orlandi.

La nomina di Laura Manelli come Amministratore Delegato segna un passo strategico per il marchio. Con una lunga esperienza nel settore del lusso, Manelli ha iniziato la sua carriera nel retail con Armani, ricoprendo successivamente ruoli di rilievo in Versace, Fendi e Sergio Rossi, fino al più recente incarico come Partner & CEO di Aemme Capital Srl, società di consulenza strategica nel mondo del Fashion e Luxury. Il rinnovato CdA punta a una gestione trasparente e responsabile, con la presenza di Flavio Sciuccati e Alberto Colombo come amministratori indipendenti, privi di rapporti diretti con la società.

Pietro Negra, Presidente e fondatore di Pinko, ha sottolineato l'importanza di una visione condivisa e orientata al futuro: "Un'azienda di dimensioni significative non può essere considerata una mera proprietà personale, ma deve essere vista e apprezzata come una realtà condivisa con tutti coloro che vi partecipano e ne traggono beneficio. In momenti di svolta, orientati come siamo a crescita e innovazione, è fondamentale che tutti i comportamenti, sia della proprietà sia degli stakeholder, siano orientati verso la continuità dell'azienda, mettendo al primo posto l'interesse della comunità. La trasparenza nella gestione e la comunicazione continua sono essenziali per ottenere la fiducia degli stakeholder e superare qualsiasi scetticismo, anche in ambito finanziario e nella relazione con i fornitori", ha dichiarato Negra.