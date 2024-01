Gruppo Piquadro: il fatturato al 31 dicembre 2023 ammonta a €131,5 mln

Gruppo Piquadro, il fatturato al 31 dicembre 2023 è pari a 131,5 milioni: in crescita del 3,7% rispetto al 2022

Piquadro, società capogruppo attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, comunica i dati di fatturato consolidato relativi ai primi nove mesi chiusi al 31 dicembre 2023. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi nove mesi dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 è pari a 131,5 milioni di euro, in aumento del 3,7% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2022 e pari a 126,8 milioni di euro. (+4,8% a parità di cambi).

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2023/2024, chiusi il 31 dicembre 2023, risultano pari a 58,5 milioni di euro in aumento del 9,8% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2022 (+11,7% a parità di cambi).Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 17,3% e quelle nel canale DOS una crescita del 5,4% (+9,9% a parità di cambi). Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2023/2024, chiusi il 31 dicembre 2023, risultano pari 25,2 milioni di euro in aumento del 9,4% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2022. Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 7,7%, e quelle nel canale DOS una crescita del 17,4%.

I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nei primi nove mesi dell’esercizio 2023/2024, chiusi il 31 dicembre 2023, risultano pari a 47,7 milioni di euro in decremento del 5,4% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2022 incluso l’effetto della variazione dei cambi (-4,5% a parità di cambi). La performance registrata dal brand Lancel ha risentito della particolare situazione del mercato domestico che è stato impattato, particolarmente nel primo trimestre dell’esercizio, dalle proteste sul territorio francese mercato in cui la Maison realizza circa il 90% delle sue vendite.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano, un fatturato di 63,2 milioni di euro, pari al 48,1% delle vendite consolidate (45,4% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2022), in incremento del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 63,3 milioni di euro, pari al 48,2% delle vendite consolidate (51,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2022), in decremento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023. (–1,3% a parità di cambi). Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 4,9 milioni di euro, in crescita del 31,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023 (+35,5% a parità di cambi) e risulta pari al 3,7% delle vendite consolidate (2,9% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2022).

Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro ha commentato: ”Le dinamiche di crescita si sono deteriorate nell’ultimo trimestre, in particolare nel mese di dicembre, in tutta Europa. Inoltre, il recupero post-Covid della Cina non è avvenuto come sperato. E’ andata avanti la ristrutturazione di Maison Lancel che, rispetto al 2019 (primo anno completo dall’acquisizione), ha visto il fatturato aumentare del 12,7% nonostante la ristrutturazione della rete vendita con la chiusura di boutique non remunerative e politiche di consegna dei prodotti con calendari diversi dagli anni precedenti. Rispetto al periodo ante-covid la cresciuta del Gruppo Piquadro è solida (+9,1%) e le dinamiche reddituali ci fanno stimare un anno molto positivo con EBITDA e utile netto record per il Gruppo”.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Trotta, dichiara, ai sensi dell’articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili. Piquadro informa che i principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata del Gruppo Piquadro, relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2023/2024 chiusi al 31 dicembre 2023, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti entro l’8 febbraio 2024.