Pirelli, dopo la pausa di un anno torna “The Cal”: il set sarà a Los Angeles

Pirelli, The Cal 2022: il set sarà a Los Angeles e porterà la firma di Bryan Adams. A comunicarlo lo stesso musicista sui social

Dopo un anno di pausa, dovuto all’emergenza pandemica torna l’iconico calendario Pirelli che per l’edizione 2022 porterà ancora una volta la firma del musicista canadese Bryan Adams. Oltre allo scorso anno The Cal aveva subito già delle interruzioni nel 1967 e dal 1975 al 1983.

Come riportato da ANSA, il set fotografico scelto da Bryan Adams per il Calendario Pirelli 2022 è Los Angeles. Ancora una volta è il cantante e fotografo canadese, dal suo profilo Instagram, a dare un nuovo indizio.

Ora resta da scoprire chi saranno i protagonisti dei suoi scatti e tutto, il portfolio dell'artista così come lo scenario di Hollywood, lascia immaginare che saranno delle star. (ANSA).

Il musicista e fotografo canadese proverà ancora una volta ad unire la musica e la fotografia come riporta lo stesso Bryan Adams sui social “Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per “The Cal” è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato.”