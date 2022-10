Pizzadagiù, l’ultima creatura di Casa Surace

Casa Surace Factory

Nasce la Pizzadagiù, una nuova ricetta che promette di prendere presto un posto d’onore nei menu delle pizzerie di tutta Italia e oltre. L’idea è degli autori di Casa Surace Daniele Pugliese, Simone Petrella e Alessio Strazzullo i quali, trovandosi in una pizzeria molto lontana da Napoli – “ma veramente molto lontana, almeno 800km” - e indecisi su quali pizze ordinare, hanno iniziato quasi per gioco a elencare gli ingredienti del Sud che avrebbero voluto trovare nella loro pizza ideale. Una vera e propria pizza “da giù”, proprio come il famoso “pacco”, leit motiv di tanti contenuti dei talent campani nelle loro interazioni con una fan base che conta moltissimi studenti fuori sede i quali, appunto, ricevono regolarmente pacchi di prodotti tipici del Sud dalle loro famiglie.

Casa Surace è una factory e casa di produzione nata del 2015 da un gruppo di amici e coinquilini. Ma soprattutto una famiglia allargata da più di 4 MILIONI di fan sul web.

Casa Surace è nata del 2015 dall’incontro tra ragazzi e ragazze di Napoli e Sala Consilina. Come factory e casa di produzione, realizza i propri progetti facendo leva su cinema, teatro e nuovi linguaggi mutuati dalla rete, mantenendo sempre il giusto equilibrio tra spontaneità, satira leggera e divertimento.

Ha totalizzato più un miliardo di visualizzazioni su Facebook e YouTube.

Mossa dalla voglia di far conoscere i migliori prodotti e la varietà regionale dell’Italia intera, nel 2020 ha lanciato il progetto "Staiscupacco", una serie di pacchi a tema contenenti prodotti agroalimentari tipici ma anche gadget ed oggetti unici che è possibile ricevere direttamente a casa, ovunque vi troviate, anche all’estero.

Il primo ingrediente è il ragù. “Per noi il ragù significa proprio Sud”, spiegano gli autori. “Le nostre case la domenica mattina profumavano di ragù, preparato con amore e maestria dalle nostre madri, nonne e bisnonne”. Il ragù è ingrediente immancabile di un pranzo del Sud, quindi perché non anche della pizza?

Il secondo non è un ingrediente, ma una modalità di cottura che è anche uno stile di vita, il fritto. L’arte del fritto, né troppo leggero né troppo pesante, è un caposaldo della cultura alimentare del Sud e la pizza fritta è uno dei prodotti più amati di questa cultura. Terzo ingrediente il caciocavallo, “che non è solo buono, ma sa di storia, di tradizione, di paese dal primo all'ultimo morso”. A guarnire tutto non possono mancare “dueddue” foglie di basilico, che completano alla perfezione la ricetta.

Questa è la Pizzadagiù, impasto classico ma fritto prima di essere infornato, ragù, caciocavallo e basilico, una ricetta genuina che unisce sapientemente gli autentici sapori del Sud e che si è subito guadagnata il sigillo di Vera Pizza Napoletana da parte dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

La Pizzadagiù è tutto questo e anche un modo per portare il Sud nelle pizzerie del mondo, nuova ma tradizionale, napoletana verace ma con vocazione internazionale, una ricetta che vuoi provare anche se ordini sempre la margherita. Non è un prodotto, né tantomeno un brand, è un regalo che gli autori di Casa Surace fanno ai pizzaioli di tutto il mondo.