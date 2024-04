Plenitude avvia la costruzione del parco fotovoltaico di Renopool in Spagna

Eni, Plenitude inizia la costruzione del parco fotovoltaico di Renopool in Spagna da 330 MW, il più grande mai realizzato dalla Società

In presenza di Ignacio Gragera, il Sindaco di Badajoz, e di D. Víctor del Moral Agúndez, Segretario Generale per lo Sviluppo Sostenibile dell'Assessorato all'Agricoltura, all'Allevamento e allo Sviluppo Sostenibile dell'Estremadura, Plenitude ha annunciato oggi l'avvio dei lavori per la costruzione del parco solare Renopool a Badajoz. Questo progetto, con una capacità di 330 MW, sarà il più grande impianto fotovoltaico mai realizzato dalla Società su scala globale.

Il parco, realizzato con il supporto delle società di costruzione OHLA, Sacyr e Sarpel, genererà 660 GWh di energia all'anno, equivalenti al consumo di 200.000 famiglie e comprenderà sette impianti fotovoltaici e una sottostazione elettrica nei pressi della località Solana de los Barros. Tutti gli impianti saranno realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato, tra cui moduli bifacciali, strutture a inseguimento solare e inverter centrali.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: "La costruzione del parco solare di Renopool, il più grande impianto fotovoltaico realizzato da Plenitude, conferma il nostro impegno nel settore delle energie rinnovabili in Spagna, dove operiamo con circa 400 MW di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio, oltre 1000 MW in costruzione e più di 2000 MW in fase di sviluppo. Inoltre, grazie al nostro modello di business integrato, stiamo crescendo anche nel mercato retail del Paese, con oltre 300.000 clienti, e di recente abbiamo iniziato ad espandere anche nella penisola iberica il nostro network di punti di ricarica per veicoli elettrici".

L'esecuzione del progetto è stata affidata a società di comprovata esperienza nel settore, con la formula "chiavi in mano". La costruzione degli impianti sarà completata nel corso del 2025, generando opportunità di lavoro sul territorio locale.Il parco solare di Renopool sarà collegato alla rete elettrica nazionale attraverso un'infrastruttura composta da tre nodi di connessione e una linea ad alta tensione costruita e condivisa con altri sviluppatori.

Plenitude, società controllata da Eni, è attiva in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con oltre 3 GW di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di 20.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda punta a raggiungere 11,5 milioni di clienti, oltre 8 GW di capacità rinnovabile e 40.000 punti di ricarica installati.