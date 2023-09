PMI, Flexport: la piattaforma che facilita l'accesso alle supply chain globali

Flexport: la piattaforma

self-service che permette alle PMI di accedere alle supply chain globali

Flexport, piattaforma tecnologica per la logistica globale, presenta oggi una soluzione unica e innovativa per il commercio globale. Alimentata dall’intelligenza artificiale, questa soluzione apre opportunità completamente nuove, soprattutto per piccole imprese e imprenditori. La piattaforma, di facile utilizzo, consente di accedere con un solo clic a un’ampia gamma di servizi lungo la catena di fornitura, tra cui finanziamenti, trasporto marittimo e aereo, evasione degli ordini e approvvigionamento. L’innovativa tecnologia di Flexport permette di accedere in modo semplice e immediato a oltre 20 servizi integrati per la supply chain, semplificando le vendite e consentendo la consegna di prodotti direttamente dal produttore al consumatore.

Obiettivo della piattaforma è democratizzare le supply chain e favorire a tutti gli attori della catena l’accesso a funzionalità ottimizzate. In questo modo, le imprese possono aumentare le vendite, ridurre i costi e concentrarsi sul proprio core business: i clienti. La nuova soluzione, disponibile a livello globale, può essere utilizzata anche da reseller al di fuori degli Stati Uniti per operare nel mercato americano purché abbiano una sede sul territorio.

Ryan Petersen, fondatore e CEO di Flexport, ha dichiarato: “Il commercio esiste da quando esiste l’uomo. Tuttavia, ancora oggi la consegna di merci dal sito di produzione alla porta del cliente è un’attività complessa. Con la nostra soluzione all-in-one, offriamo agli imprenditori la possibilità di portare finalmente a termine questo difficile compito”.