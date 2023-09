Poste Italiane: a Roma il concerto finale di “Musica con Vista”

Poste Italiane:concluso il festival “Musica con Vista” con un concerto nella sede storica di Piazza San Silvestro

Si è svolto il concerto conclusivo della quarta edizione di “Musica con Vista”, il Festival Nazionale di musica classica promosso da Poste Italiane e organizzato dal Comitato AMUR, a cui hanno aderito 19 tra i maggiori enti storici concertistici italiani. L'evento si è tenuto all’interno della storica cornice del Palazzo delle Poste di Piazza San Silvestro a Roma. “Musica con Vista” ha percorso tutta l’Italia, da Trento a Palermo, con 40 concerti ambientati tra giardini e palazzi storici, diventati parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese.

Ad aprire la serata le parole di Francesca Giannone, Responsabile Affari Societari e Coordinamento Sponsorizzazioni di Poste Italiane, che ha commentato: “Il concerto rientra nel programma di sponsorizzazioni di Poste Italiane, che ci permette nel corso dell’anno di sostenere tante iniziative su tutto il territorio italiano. Nel 2022 Poste Italiane ha promosso più di 100 eventi: abbiamo coperto 20 regioni, 70 province e 162 comuni. Le attività riguardano il mondo dell’arte e della cultura, ecco perché Poste ha voluto sostenere questo progetto. Siamo un’azienda che storicamente ha anche una missione sociale, di supporto e di sostegno del territorio”.

Il festival, oltre a valorizzare la generazione di giovani talenti della musica classica, attraverso le sue tappe ha condotto gli spettatori alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, portandoli spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, sono stati esplorati grazie alla musica e alla cultura.

L'obiettivo del progetto è lo sviluppo del turismo di prossimità, in grado di attrarre un pubblico non solo specializzato ma anche eterogeneo. Per questi motivi, la rassegna di concerti è rientrata a pieno titolo nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale di Poste Italiane, impegnata da sempre a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

Protagonista della serata il “Corda Piano Trio”, un ensemble strumentale serbo composto da Vladimir Milošević al pianoforte, Una Stanić al violino e Nemanja Stanković al violoncello. Un trio di giovani musicisti che si esibisce con successo in tutto il mondo e che per l’occasione ha proposto l'opera di due grandi della musica classica come Felix Mendelssonhn e Sergei Rachmaninoff.

L'intervista di affaritaliani.it a Francesca Giannone, Responsabile Affari Societari e Coordinamento Sponsorizzazioni di Poste Italiane

A margine dell'evento Francesca Giannone, Responsabile Affari Societari e Coordinamento Sponsorizzazioni di Poste Italiane, ha affermato ai microfoni di affaritaliani.it: “Per noi questo evento è molto importante perché ci permette di dare un sostegno concreto alla cultura. L'evento è l'ultima di 40 tappe in 11 regioni, dunque, un ulteriore conferma e testimonianza dell’impegno di Poste Italiane a sostegno dei piccoli territori, della loro animazione e della loro cultura”.

L'intervista di affaritaliani.it a Francesca Moncada, Presidente del Comitato AMUR

Francesca Moncada, Presidente del Comitato AMUR, ha dichiarato: “Poste diffonde la cultura e collega l’Italia, AMUR è una rete di enti concertistici storici. L’Unione con Poste è stata semplice e naturale, ed è sicuramente l’istituzione più giusta e autorevole per questo viaggio nell’Italia più sconosciuta”.