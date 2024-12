Ventotene, Poste Italiane: Leonardo è il più giovane direttore di un ufficio postale

Poste Italiane: Leonardo, a soli 21 anni, dirige l'ufficio postale di Ventotene, diventando uno dei più giovani direttori in Italia

TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane ha incontrato Leonardo. A poco più di 50 km di distanza da Formia, come punto di riferimento sulla costa Laziale, sulla piccola isola di Ventotene, Leonardo, a soli 21 anni, dirige l'ufficio postale da quasi due anni. Una grande responsabilità per lui che non solo è il più giovane direttore di un ufficio postale su tutta l'intera provincia di Latina, ma è anche e soprattutto. Uno tra i più giovani direttori su tutta Italia.

Leonardo ha raccontato che la sua avventura in Poste Italiane è iniziata subito dopo il diploma. Ha spiegato di aver presentato la domanda e, qualche mese dopo, di essere stato chiamato per iniziare ufficialmente il suo percorso lavorativo in azienda il 1° dicembre 2022.

“Il mio rapporto con i clienti è molto familiare, dato che sono cresciuto qui e conosco praticamente tutti,” racconta Leonardo. Ha raccontato che gli capita spesso che qualcuno passa per salutarlo, magari portandogli un caffè o chiedendogli se desidera qualcosa da mangiare. Ha spiegato che Ventotene è un luogo frequentato anche da personaggi famosi e che, l'anno scorso, durante l'estate, è stato girato un film con il celebre attore De Sica, che ha avuto modo di vedere durante le riprese. Ha aggiunto che, in generale, è piuttosto comune incontrare persone note sull'isola, che spesso scelgono di trascorrervi una serata o una settimana.

Quando gli viene chiesto di dare un consiglio ai giovani, risponde con determinazione: “Penso che direi loro di perseguire sempre i propri sogni e obiettivi”.