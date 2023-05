Poste Italiane: il Presidente Mattarella commenta il progetto "Polis"

L'intervista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a "Postenews", il giornale del Gruppo Poste Italiane

In un’intervista rilasciata a Postenews, il giornale del Gruppo Poste Italiane, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha elogiato Poste Italiane per il suo impegno per il territorio, parlando del progetto Polis e della sua importanza per le comunità più piccole del Paese. "La capillarità organizzativa e la capacità di innovare alla luce delle trasformazioni tecnologiche rappresentano una sicurezza per garantire i servizi a tutti i cittadini e un veicolo di modernizzazione", ha commentato il Presidente della Repubblica.

"Il progetto Polis, con alla base la scelta di mantenere operativi gli uffici postali anche nei piccoli comuni", ha detto Mattarella, "assicura a questi la possibilità di usufruire degli stessi servizi che sono più facilmente accessibili nelle città. Si tratta di un'Italia tutt'altro che secondaria" (ANSA).

Nel corso dell'intervista, svolta in occasione della Festa della Repubblica, Il Presidente ha affrontato un'altra tematica particolarmente rilevante, che riguarda proprio l'unità europea. Queste le sue parole: "Il prossimo anno ci saranno le elezioni del Parlamento europeo. Una straordinaria occasione di democrazia per i cittadini di 27 Paesi. L'Europa siamo noi".

"L'unità europea rappresenta uno degli eventi di maggior successo della storia del nostro Continente", ha concluso Mattarella. "Nel quadro delle istituzioni europee e con il loro concorso, è stato possibile realizzare i maggiori progressi sociali, garantire democrazia e sistema delle libertà, assicurare una condizione di pace dopo i continui conflitti dei secoli precedenti" (ANSA).