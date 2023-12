Poste Italiane, intervistata il Presidente del Consiglio a TG Poste

Poste Italiane, rilasciata intervista esclusiva dal Presidente Giorgia Meloni per il TG Poste

TG Poste, il servizio di informazione di Poste Italiane, ha lanciato un'edizione straordinaria, presentando un'intervista in esclusiva con Giorgia Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio. Nel corso di un colloquio approfondito e a tutto campo, condotto dalla giornalista Federica De Sanctis, Meloni ha fornito un dettagliato bilancio del suo primo anno di attività al vertice del governo italiano.

Il Capo del Governo ha espresso il suo pieno apprezzamento per il ruolo e le attività di Poste Italiane nel Paese, soffermandosi in particolare sul progetto Polis, realizzato da Poste Italiane e definito dalla Meloni come "uno straordinario esempio di come tutti i livelli istituzionali, il pubblico e il privato, debbano poter lavorare insieme per mettere a terra queste risorse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervista si è conclusa con una speciale cartolina di auguri inviata dal Presidente del Consiglio a tutti gli italiani in vista delle Festività.

Le parole di Giorgia Meloni a TG Poste