Poste Italiane, Marcello Grosso premiato dal Global Compact

Poste Italiane, Marcello Grosso ha ottenuto il riconoscimento "UN Global Compact Network Italy SDG Pioneer" dal Global Compact delle Nazioni Unite

Marcello Grosso, Responsabile Governo dei Rischi di Gruppo e Compliance di Poste Italiane, ha ricevuto il premio “UN Global Compact Network Italy SDG Pioneer”, la competizione mondiale, promossa dal Global Compact delle Nazioni Unite, finalizzata ad individuare e premiare i business leader attivi in aziende aderenti all'UN Global Compact e impegnati in favore dell'avanzamento dell'Agenda 2030 e dei suoi 17 SDGs. Il riconoscimento è stato assegnato a conclusione del round italiano del concorso globale "UN Global Compact SDG Pioneer", che aveva preso il via a dicembre 2021, mettendo in evidenza la centralità del ruolo delle imprese per lo sviluppo sostenibile e l'importanza che si compiano azioni ambiziose in questa direzione, per fronteggiare le diverse crisi globali in corso sul fronte climatico, sanitario, umanitario ed economico.

Marcello Grosso ha commentato in merito: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio. Negli ultimi anni le imprese hanno dovuto affrontare diverse sfide globali, come l’emergenza sanitaria e i rischi legati al cambiamento climatico e Poste Italiane ha dato grande supporto al Paese in questo difficile contesto. Questo Premio è dunque il frutto del percorso pluriennale di Poste Italiane basato sulla condivisione con i propri stakeholder dell'evoluzione delle attività svolte a supporto della creazione di valore”.