Poste italiane: PostePay presenta "Road to Connect" al Salone dei Pagamenti

Poste Italiane: PostePay durante il Salone annuncia "Road to Connect", un progetto per l'evoluzione del proprio ecosistema digitale

PostePay, società del Gruppo Poste Italiane e leader nei pagamenti digitali e nell’e-commerce, presenta al Salone dei Pagamenti di Milano la “Road to Connect”, un percorso evolutivo per integrare e valorizzare i servizi chiave del proprio ecosistema digitale. Questo viaggio innovativo ha avuto inizio con il lancio di Postepay Connect, l’offerta che combina le funzionalità della carta Postepay Evolution con i servizi di telefonia PosteMobile.

Con oltre 30 milioni di carte emesse, tra cui 1,2 milioni di Postepay Connect e circa 10 milioni di Postepay Evolution, PostePay si conferma il principale Istituto di Moneta Elettronica ibrido in Italia. A settembre 2024, i suoi clienti hanno generato 13,1 milioni di digital wallet e transazioni per un valore di 63 miliardi di euro, di cui 20 miliardi legati al mercato dell’e-commerce.

PostePay si rivolge a 20 milioni di clienti, offrendo un’ampia gamma di soluzioni innovative attraverso la sua everyday platform. I suoi prodotti e servizi coprono diversi ambiti, tra cui pagamenti, telecomunicazioni (4,8 milioni di linee fisse e mobili attive a settembre 2024) ed energia, con circa 650 mila contratti di Poste Energia stipulati nello stesso periodo. Queste soluzioni semplici e all’avanguardia rispondono alle esigenze sia del segmento retail sia di quello business, consolidando il ruolo di PostePay come punto di riferimento per l’innovazione digitale in Italia.

Nel corso delle tre giornate, PostePay illustrerà le sue soluzioni più avanzate per semplificare la gestione dei pagamenti quotidiani. Tra queste spiccano la ricarica automatica, una funzione innovativa che garantisce fondi sempre disponibili sulle carte prepagate grazie a opzioni come la ricarica all’acquisto o quella ricorrente basata su intervalli di tempo o soglie predefinite, e il servizio P2P, che consente trasferimenti di denaro in tempo reale tra gli utenti della community Postepay. Quest’ultimo ha già superato 1 miliardo di euro di transato nei primi nove mesi del 2024.

I servizi PostePay sono integrati nell’App P, l’applicazione unica di Poste Italiane, e arricchiti dal PWallet, una funzionalità che consente di gestire in un unico luogo le carte di pagamento Postepay e altre soluzioni utili per semplificare le attività quotidiane.

Per rafforzare la propria leadership nei pagamenti e-commerce, PostePay offre proposte esclusive ai principali merchant online, sviluppando soluzioni end-to-end che migliorano l’ingaggio digitale e i pagamenti frictionless, ottimizzando la gestione degli incassi.

Per il segmento business, PostePay ha progettato prodotti e servizi sempre più digitali e personalizzati, come lo SmartPOS Postepay, che consente di gestire incassi e servizi a valore aggiunto direttamente tramite app, supportando così la crescita delle attività. Inoltre, l’offerta di servizi di acquiring è potenziata dalle soluzioni delle piattaforme Lis, pensate per tabaccherie e merchant del settore Ho.Re.Ca., e da una proposta fibra dedicata alla connettività per piccoli operatori economici e liberi professionisti, rispondendo alle diverse esigenze del target business.