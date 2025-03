Poste Italiane, il progetto Polis combatte lo spopolamento del borgo di Opi

Poste Italiane, il progetto Polis contro lo spopolamento del borgo di Opi in Abruzzo: i cittadini accedono alla pubblica amministrazione senza recarsi fuori dal comune

Le telecamere del TG Poste sono giunte a Opi, un borgo in provincia dell’Aquila, immerso tra i Monti Marsicano, Petroso e Amaro. Con appena 370 abitanti, il paese ha recentemente guadagnato notorietà come set cinematografico del film Un mondo a parte di Riccardo Milani.

Opi, come molti piccoli centri dell’Appennino, ha vissuto un drastico calo demografico: dagli oltre 1.000 abitanti di inizio Novecento, oggi ne conta poco più di 300. Tuttavia, quattro nuove nascite registrate nell’ultimo anno hanno acceso una speranza per il futuro della comunità.

Un presidio fondamentale per il paese è l’Ufficio Postale, che grazie al progetto Polis di Poste Italiane offre ai cittadini l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione senza la necessità di recarsi fuori comune. Questo servizio si rivela cruciale per una popolazione in larga parte anziana e per i pochi giovani rimasti, rendendo l’ufficio postale un punto di riferimento non solo per le operazioni quotidiane, ma anche per il supporto e il consiglio offerto ai clienti.

Nel contesto del progetto Polis, gli uffici postali abruzzesi stanno giocando un ruolo chiave nella valorizzazione dei territori e delle comunità, contribuendo non solo a frenare l’esodo della popolazione, ma anche ad attrarre nuovi residenti. Opi rappresenta un esempio virtuoso di come i servizi di prossimità possano fare la differenza, mantenendo viva l’identità di un borgo che, nonostante le difficoltà, continua a resistere e a guardare al futuro con fiducia.

Valentina Ursitti, direttrice dell’Ufficio Postale di Opi ha dichiarato: “L’ufficio postale, seppur aperto a giorni alterni, è fondamentale, per il nostro paese. Perché dà un senso di normalità e dà la possibilità alle persone, che siano ragazzi o persone anziane, di potere accedere a dei servizi ai quali non avrebbero accesso”.

“Avere un servizio in più come quello di Poste Italiane è sicuramente un valore aggiunto. Ne siamo felici e ringraziamo Poste affinché riesca a dare efficienza al nostro operato, all’operato dell’amministrazione comunale, ma anche un servizio in più a tutti coloro che vengono a visitarci e che vogliono vivere o tornare a vivere nelle nostre piccole comunità” ha affermato Antonio Di Santi, Sindaco di Opi.