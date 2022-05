PRG Retail Group, risultati 2021: vendite nette a €1.055 milioni

PRG Retail Group, annunciati risultati finanziari record e un nuovo corporate branding. In Europa il Gruppo cresce del 19,2%

Dopo due anni di pandemia, PRG Retail Group annuncia risultati finanziari record e un nuovo corporate branding per sottolineare il proprio posizionamento di primo retailer italiano multi insegna tra i più rilevanti in Europa, specialista nei settori dedicati al mondo delle famiglie e dei bambini: puericultura, abbigliamento, gioco. È un’evoluzione che guarda sempre più alla crescita anche in Europa quella che oggi porta PRG Retail Group a diventare la firma ombrello per tutte le aree di business e i marchi (Prénatal, Bimbostore, Toys Center, King Jouet, Maxi Toys e il brand in licenza FAO Schwarz) e casa madre per oltre 6.000 persone, distribuite nei 9 Paesi in cui il Gruppo è presente: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera.

Nel 2021, i 912 negozi del Gruppo (+17,3% vs 2020), per una superficie totale di quasi 570.000 mq, hanno emesso 27 milioni di scontrini (+22,7% vs 2020) e portato il valore delle vendite nette a 1.055 milioni di euro (di cui il 9,1% dato dalle vendite omnichannel), con un incremento del +19,2% rispetto all’esercizio precedente e un Ebitda del 6,6% calcolato sui ricavi netti.

“Abbiamo superato il traguardo di 1 miliardo di euro proprio nel biennio più terribile, quello della pandemia, affrontando con coraggio e velocità processi di trasformazione radicali a partire dalla digitalizzazione" commenta Amedeo Giustini, CEO di PRG Retail Group. "Mai come in questo periodo, il nostro claim Grow with Us ci ha spronato portandoci anche a realizzare operazioni straordinarie come l’acquisizione di Maxi Toys in Francia e Belgio e la partnership strategica con la californiana Three Sixty Group sul brand FAO Schwarz”.

Con questa visione e strategia, PRG Retail Group intende evolvere e rafforzarsi sempre più nella direzione di una piattaforma trasversale, completa e integrata, capace di generare contenuti, servizi innovativi e prodotti, in grado di accompagnare e soddisfare le famiglie che crescono, dal momento della gravidanza fino al termine dell’età di gioco dei bambini: un protagonista europeo e un partner di riferimento on e offline per consumatori, produttori ed operatori.