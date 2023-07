Publicis Media nomina Matteo Tarolli Ceo Italia di Starcom

Publicis Media continua a fare trasformazione e nomina Matteo Tarolli Ceo Italia di Starcom

Publicis Media, la divisione media di Publicis Groupe, continua il suo percorso di rinnovamento e trasformazione e annuncia la nomina Matteo Tarolli a Chief Executive Officer Italia di Starcom. Il manager, con oltre 15 anni di carriera nel mondo media passati principalmente in Publicis Groupe, avrà il compito di guidare i team di Milano, Torino, Roma e Bologna del brand Starcom verso l’adozione di nuove tecnologie e nuove modalità di lavoro. Sostenibilità dei modelli di business, inclusione delle persone e delle competenze, connessione con le eccellenze di Publicis Groupe, saranno al centro della strategia di crescita della nuova Starcom. In questa logica di integrazione, Tarolli mantiene il ruolo di Vice President Italia di Publicis Groupe e la responsabilità su alcuni clienti Power of One.

In Starcom Tarolli sarà impegnato nello sviluppo di nuove competenze e nell’ampliamento dell’offerta dell’azienda attraverso la creazione di prodotti innovativi che integrano dati, media, CRM, contenuti, commerce e produzione digitale, e grazie all’adozione di nuovi strumenti di misurazione della business performance basati sull’intelligenza artificiale. Matteo lavorerà in stretta connessione con il team di innovazione di Publicis Media. La nomina di Tarolli si inserisce nell’ambito di una strategia di crescita globale di Publicis Media, la divisione media di Publicis Groupe guidata in Italia da Andrea Di Fonzo, che negli ultimi tre anni ha contribuito significativamente alla crescita del Gruppo in Italia. Matteo Tarolli riporterà a Di Fonzo per tutte le attività media e manterrà il riporto diretto a Roberto Leonelli, CEO Italia di Publicis Groupe, per le attività di crescita e sviluppo dell’offerta integrata di creatività, media, dati, tecnolgia e produzione, nel modello Power Of One.

"Sono molto contento per questo importante traguardo di Matteo e sono orgoglioso che il ruolo di CEO Italia di Starcom vada ad un talento cresciuto in Publicis Groupe. La visione di innovazione ed eccellenza di Matteo porterà ulteriore accelerazione alla crescita di Publicis Media in Italia, in linea con il nostro piano di sviluppo e di trasformazione", ha dichiarato Andrea Di Fonzo.

"Sono molto grato a Publicis Groupe e ad Andrea di Fonzo per la fiducia accordatami e sono altresì onorato di avere la responsabilità di guidare in Italia un Brand iconico come Starcom, che rappresenta indiscutibilmente un punto di riferimento per clienti e i principali stakeholders della nostra industry", ha aggiunto Tarolli. "Investire nei talenti, garantendo una impareggiabile qualità del servizio media, cercando al tempo stesso di aumentare la rilevanza e l’autorevolezza nel mercato italiano: queste le sfide e i principali obiettivi che voglio raggiungere con i miei nuovi colleghi. Tutto ciò partendo dall’approccio unico e distintivo di Starcom, The Human Experience Company: anche in un’epoca dove l’AI diventa sempre più un fattore determinante, persone e talenti sono e saranno al primo posto, per creare, con coraggio e competenza, esperienze di acquisto impareggiabili".