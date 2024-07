Puglia, UniCredit supporta gli investimenti nel turismo con "MiniPIA"

Puglia: UniCredit supporta gli investimenti nel settore turistico tramite i finanziamenti agevolati MiniPIA

UniCredit è operativa anche sullo strumento agevolativo “Mini PIA Turismo - Pacchetti Integrati di Agevolazione” rivolto alle imprese turistico-alberghiere di ogni dimensione, per supportare l’accesso al credito per le aziende che investono nel territorio della Regione Puglia. Le agevolazioni concesse dalla Regione, attraverso il coinvolgimento di Puglia Sviluppo quale Organismo intermedio, sono sotto forma di un contributo a fondo perduto e un contributo in conto impianti sugli interessi del finanziamento bancario.

La misura supporta gli investimenti volti all’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta e il miglioramento dei servizi in chiave ecologica e green, ma anche le iniziative per la digitalizzazione delle imprese, per la formazione degli operatori, il sostegno e la qualificazione dell’occupazione, inclusa l’occupazione femminile.

“UniCredit potrà intervenire con un finanziamento a corredo dell’agevolazione per supportare le imprese pugliesi del comparto turistico”, ha commentato Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, “fornendo un sostegno importante per sviluppare i loro progetti di investimento, in aggiunta alle numerose iniziative già messe in campo dalla banca per le imprese turistiche”.

La misura ha struttura pluriennale e quindi non è prevista una scadenza, ma rimarrà aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili.