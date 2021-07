Pulsee, caro bollette: anche le aziende entrano in campo

Caro bollette: secondo dati ARERA la spesa media aumenterà del 12%. Pulsee e le aziende vengono incontro alle famiglie

La lenta ripresa economica prevista per i prossimi mesi e la risalita dei prezzi delle materie prime si è tradotta in un aumento dei prezzi al consumo dell'energia.

La conseguenza sono bollette più care, soprattutto per la componente luce.

Secondo dati ARERA, dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 la spesa media per una famiglia tipo sarà di circa 559 euro, per un aumento sulla bolletta della luce del 12% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente.

Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 993 euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Per andare incontro alle esigenze dei consumatori entra in campo Pulsee, operatore 100% digitale di Axpo Italia, che ha lanciato una campagna per dare la possibilità di trascorrere un’estate a “zero pensieri”.

In più, il prezzo della materia prima energia e gas è bloccato per 12 mesi e alla scadenza si potrà scegliere una nuova offerta.

La bolletta è poi trasparente e di facile lettura, per rendersi conto immediatamente degli effettivi risparmi su tutte le voci.

Secondo dati ARERA il totale luce e gas di una famiglia tipo, ammonta a 1552 euro che diviso 12 mesi fa 129 euro di spesa media complessiva mensile.